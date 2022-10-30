https://sputniknews.com.tr/20221030/ankara-buyuksehir-belediyesinin-cumhuriyet-bayrami-kutlamalari-kapsaminda-kenan-dogulu-konser-verdi-1062853345.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T00:46+0300
2022-10-30T00:46+0300
2022-10-30T00:46+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
mansur yavaş
kenan doğulu
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu konseri düzenlendi.Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.İzleyenlerin de şarkılarına eşlik ettiği konserde Doğulu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.Yavaş, konuşmasında, konserin verildiği alanın önemine işaret ederek, buranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından orman çiftliği olarak Ankara halkına hibe edildiğini anlattı.Başkent'te adım atılan her yerde Atatürk ve silah arkadaşlarının izinin bulunduğunu belirten Yavaş, Anadolu'nun kalbi başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini dile getirdi.
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mustafa kemal atatürk, mansur yavaş, kenan doğulu, 29 ekim cumhuriyet bayramı
mustafa kemal atatürk, mansur yavaş, kenan doğulu, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi
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Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu konseri düzenlendi.
Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.
İzleyenlerin de şarkılarına eşlik ettiği konserde Doğulu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.
Yavaş, konuşmasında, konserin verildiği alanın önemine işaret ederek, buranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından orman çiftliği olarak Ankara halkına hibe edildiğini anlattı.
Başkent'te adım atılan her yerde Atatürk ve silah arkadaşlarının izinin bulunduğunu belirten Yavaş, Anadolu'nun kalbi başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini dile getirdi.