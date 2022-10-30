https://sputniknews.com.tr/20221030/ankara-buyuksehir-belediyesinin-cumhuriyet-bayrami-kutlamalari-kapsaminda-kenan-dogulu-konser-verdi-1062853345.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi

Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T00:46+0300

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türkiye

mustafa kemal atatürk

mansur yavaş

kenan doğulu

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu konseri düzenlendi.Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.İzleyenlerin de şarkılarına eşlik ettiği konserde Doğulu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.Yavaş, konuşmasında, konserin verildiği alanın önemine işaret ederek, buranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından orman çiftliği olarak Ankara halkına hibe edildiğini anlattı.Başkent'te adım atılan her yerde Atatürk ve silah arkadaşlarının izinin bulunduğunu belirten Yavaş, Anadolu'nun kalbi başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini dile getirdi.

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mustafa kemal atatürk, mansur yavaş, kenan doğulu, 29 ekim cumhuriyet bayramı