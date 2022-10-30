Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221030/ankara-buyuksehir-belediyesinin-cumhuriyet-bayrami-kutlamalari-kapsaminda-kenan-dogulu-konser-verdi-1062853345.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T00:46+0300
2022-10-30T00:46+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
mansur yavaş
kenan doğulu
29 ekim cumhuriyet bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062853433_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_af882a5b63fe522f7b2613b10ed9f6a3.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu konseri düzenlendi.Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.İzleyenlerin de şarkılarına eşlik ettiği konserde Doğulu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.Yavaş, konuşmasında, konserin verildiği alanın önemine işaret ederek, buranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından orman çiftliği olarak Ankara halkına hibe edildiğini anlattı.Başkent'te adım atılan her yerde Atatürk ve silah arkadaşlarının izinin bulunduğunu belirten Yavaş, Anadolu'nun kalbi başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini dile getirdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062853433_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_3247cdc9cf5707519a9c5a37e13bb016.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa kemal atatürk, mansur yavaş, kenan doğulu, 29 ekim cumhuriyet bayramı
mustafa kemal atatürk, mansur yavaş, kenan doğulu, 29 ekim cumhuriyet bayramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konser verdi

00:46 30.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Kenan Doğulu konser
Ankara Kenan Doğulu konser - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone olTelegram
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu konseri düzenlendi.
Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.
İzleyenlerin de şarkılarına eşlik ettiği konserde Doğulu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.
Yavaş, konuşmasında, konserin verildiği alanın önemine işaret ederek, buranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından orman çiftliği olarak Ankara halkına hibe edildiğini anlattı.
Başkent'te adım atılan her yerde Atatürk ve silah arkadaşlarının izinin bulunduğunu belirten Yavaş, Anadolu'nun kalbi başkenti dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала