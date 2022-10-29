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https://sputniknews.com.tr/20221029/zehirlenmeler-artti-uzmanlar-uyardi-kontrolsuz-toplanan-mantarlardan-uzak-durun-1062850800.html
Zehirlenmeler arttı, uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun
Zehirlenmeler arttı, uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun
Zonguldak'ta bir kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Samsun'da da son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı. Bu durum doğadaki her mantarın... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T22:54+0300
2022-10-29T22:55+0300
türkiye
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
mantar
türkiye
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Türkiye'de 1000'den fazla çeşidi bulunan mantarlar vazgeçilmez tatlar arasında. Ancak birçok mantar insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, sonuç ölüme kadar gidebiliyor.Zonguldak'ta bir kişi mantar zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Samsun'da da aynı nedenle son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı.Zehirli mantar ölüme yol açıyorTRT Haber'in haberine göre Mantar zehirlenmelerinin önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan ve kontrolsüz şekilde toplanan mantarlardan uzak durulması öneriliyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Kuzu göbeği olarak halk arasında bilinen mantarlar var. Bunlar işkembemsi şapka yapılarına sahiptir. Ona benzeyen beyin mantarı dediğimiz bir mantar var. Onun bir tanesinin yemeğin içerisine karışması durumda bile ciddi ölümle sonuçlanan zehirlenmeler gerçekleşebilir" dedi.Peki mantar toplarken nelere dikkat etmek gerekiyor?Prof. Dr. Pekşen, mantar toplarken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:Mantar zehirlenmesinde belirtiler halsizlik, bulantı ve kusma olarak kendini gösteriyor. Müdahale edilmediği zaman zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/yururken-9-kiloluk-mantar-buldu-yenilmedigini-ogrenince-uzuldum-1062726943.html
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zehirlenme, gıda zehirlenmesi, mantar, türkiye
zehirlenme, gıda zehirlenmesi, mantar, türkiye

Zehirlenmeler arttı, uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

22:54 29.10.2022 (güncellendi: 22:55 29.10.2022)
© AAMantar
Mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
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Zonguldak'ta bir kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Samsun'da da son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı. Bu durum doğadaki her mantarın yenilmemesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.
Türkiye'de 1000'den fazla çeşidi bulunan mantarlar vazgeçilmez tatlar arasında. Ancak birçok mantar insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, sonuç ölüme kadar gidebiliyor.
Zonguldak'ta bir kişi mantar zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Samsun'da da aynı nedenle son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı.

Zehirli mantar ölüme yol açıyor

TRT Haber'in haberine göre Mantar zehirlenmelerinin önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan ve kontrolsüz şekilde toplanan mantarlardan uzak durulması öneriliyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Kuzu göbeği olarak halk arasında bilinen mantarlar var. Bunlar işkembemsi şapka yapılarına sahiptir. Ona benzeyen beyin mantarı dediğimiz bir mantar var. Onun bir tanesinin yemeğin içerisine karışması durumda bile ciddi ölümle sonuçlanan zehirlenmeler gerçekleşebilir" dedi.

Peki mantar toplarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Prof. Dr. Pekşen, mantar toplarken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:
"Yol kenarlarında egzoz dumanının çıktığı alanlarda yine ağır metal birikintilerinin olduğu alanlarda mantar toplanmamalı. Bu mantarları tükettiğimizde ağır metal zehirlenmesine hatta bu zehirlenme kalp krizine tetiklemek gibi problemlere yol açıyor."
Mantar zehirlenmesinde belirtiler halsizlik, bulantı ve kusma olarak kendini gösteriyor. Müdahale edilmediği zaman zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor.
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