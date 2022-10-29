https://sputniknews.com.tr/20221029/zehirlenmeler-artti-uzmanlar-uyardi-kontrolsuz-toplanan-mantarlardan-uzak-durun-1062850800.html

Zehirlenmeler arttı, uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

Zehirlenmeler arttı, uzmanlar uyardı: Kontrolsüz toplanan mantarlardan uzak durun

Zonguldak'ta bir kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Samsun'da da son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı. Bu durum doğadaki her mantarın... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T22:54+0300

2022-10-29T22:54+0300

2022-10-29T22:55+0300

türkiye

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

mantar

türkiye

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Türkiye'de 1000'den fazla çeşidi bulunan mantarlar vazgeçilmez tatlar arasında. Ancak birçok mantar insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor, sonuç ölüme kadar gidebiliyor.Zonguldak'ta bir kişi mantar zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Samsun'da da aynı nedenle son bir haftada 5 kişi tedavi altına alındı.Zehirli mantar ölüme yol açıyorTRT Haber'in haberine göre Mantar zehirlenmelerinin önüne geçmek için özellikle kaynağı belli olmayan ve kontrolsüz şekilde toplanan mantarlardan uzak durulması öneriliyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, "Kuzu göbeği olarak halk arasında bilinen mantarlar var. Bunlar işkembemsi şapka yapılarına sahiptir. Ona benzeyen beyin mantarı dediğimiz bir mantar var. Onun bir tanesinin yemeğin içerisine karışması durumda bile ciddi ölümle sonuçlanan zehirlenmeler gerçekleşebilir" dedi.Peki mantar toplarken nelere dikkat etmek gerekiyor?Prof. Dr. Pekşen, mantar toplarken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:Mantar zehirlenmesinde belirtiler halsizlik, bulantı ve kusma olarak kendini gösteriyor. Müdahale edilmediği zaman zehirlenmeler ölümle sonuçlanabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221026/yururken-9-kiloluk-mantar-buldu-yenilmedigini-ogrenince-uzuldum-1062726943.html

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zehirlenme, gıda zehirlenmesi, mantar, türkiye