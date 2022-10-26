Yürürken 9 kiloluk mantar buldu: 'Yenilmediğini öğrenince üzüldüm'

© İHAKemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu mantarı görenler şaşırdı.
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© İHA
Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu mantarı görenler şaşırdı.
© İHABeycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında. Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında buldum” ifadelerini kullandı.
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© İHA
Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında. Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında buldum” ifadelerini kullandı.
© İHAOnat, “Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.
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© İHA
Onat, “Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.
© İHAOnat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.
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© İHA
Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.
© İHAOltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulunan mantarı 8.885 kilogram.
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© İHA
Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulunan mantarı 8.885 kilogram.