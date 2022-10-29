https://sputniknews.com.tr/20221029/zaharova-kievin-kuresel-istikrara-ihtiyaci-yok-1062849806.html

Zaharova: Kiev'in küresel istikrara ihtiyacı yok

Zaharova: Kiev'in küresel istikrara ihtiyacı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı olmadığını, para ve silah almak için her şeyi... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T21:58+0300

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2022-10-29T21:58+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın ‘Uluslararası toplumu Rusya'nın tahıl koridorunun işlemesini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etme’ çağrısına Telegram kanalından yanıt verdi.Zaharova, “Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı yok, çünkü bu durumda herkes Zelenskiy ve Kuleba’yı unutacak. Bu nedenle korkunç yöntemlerle kendilerini hatırlatmak için her şeyi yapıyorlar. Terör saldırıları, nükleer şantaj, cinayetler – yeter ki onlara para ve silah sağlansın” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-tahil-anlasmasindaki-katilini-askiya-aldi-1062845547.html

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Sputnik Türkiye

mariya zaharova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi