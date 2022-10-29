https://sputniknews.com.tr/20221029/zaharova-kievin-kuresel-istikrara-ihtiyaci-yok-1062849806.html
Zaharova: Kiev'in küresel istikrara ihtiyacı yok
Zaharova: Kiev'in küresel istikrara ihtiyacı yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı olmadığını, para ve silah almak için her şeyi... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T21:58+0300
2022-10-29T21:58+0300
2022-10-29T21:58+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın ‘Uluslararası toplumu Rusya'nın tahıl koridorunun işlemesini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etme’ çağrısına Telegram kanalından yanıt verdi.Zaharova, “Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı yok, çünkü bu durumda herkes Zelenskiy ve Kuleba’yı unutacak. Bu nedenle korkunç yöntemlerle kendilerini hatırlatmak için her şeyi yapıyorlar. Terör saldırıları, nükleer şantaj, cinayetler – yeter ki onlara para ve silah sağlansın” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-tahil-anlasmasindaki-katilini-askiya-aldi-1062845547.html
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mariya zaharova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi
mariya zaharova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi
Zaharova: Kiev'in küresel istikrara ihtiyacı yok
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı olmadığını, para ve silah almak için her şeyi yaptığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın ‘Uluslararası toplumu Rusya'nın tahıl koridorunun işlemesini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etme’ çağrısına Telegram kanalından yanıt verdi.
Zaharova, “Kiev'in küresel istikrar ve gıda güvenliğine ihtiyacı yok, çünkü bu durumda herkes Zelenskiy ve Kuleba’yı unutacak. Bu nedenle korkunç yöntemlerle kendilerini hatırlatmak için her şeyi yapıyorlar. Terör saldırıları, nükleer şantaj, cinayetler – yeter ki onlara para ve silah sağlansın” ifadelerini kullandı.