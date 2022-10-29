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Yolcu uçağı fırtınaya yakalanınca acil iniş yaptı: Uçağın burnu ve ön camı parçalandı
Yolcu uçağı fırtınaya yakalanınca acil iniş yaptı: Uçağın burnu ve ön camı parçalandı
Şili’nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalanarak Paraguay’ın Asuncion kentine acil iniş yaptı. Havadaki panik anları amatör... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-29T13:42+0300
yaşam
uçak
fırtına
şili
kaza
santiago
airbus
airbus a320
paraguay
acil durum
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Şili’nin Santiago kentinden havalanan LATAM Havayolları'na ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görülürken, yolcuların çığlık attığı duyuldu. 48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay’ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyük tehlike atlatan uçağın çekilen fotoğraflarında burnunun parçalandığı ve ön camının kırıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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uçak, fırtına, şili, kaza, santiago, airbus, airbus a320, paraguay, acil durum, acil iniş
uçak, fırtına, şili, kaza, santiago, airbus, airbus a320, paraguay, acil durum, acil iniş

Yolcu uçağı fırtınaya yakalanınca acil iniş yaptı: Uçağın burnu ve ön camı parçalandı

13:21 29.10.2022 (güncellendi: 13:42 29.10.2022)
© İHAŞili'nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı
Şili'nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© İHA
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Şili’nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalanarak Paraguay’ın Asuncion kentine acil iniş yaptı. Havadaki panik anları amatör kameraya yansırken, uçağın burnunun ve ön camının parçalandığı görüldü.
Şili’nin Santiago kentinden havalanan LATAM Havayolları'na ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görülürken, yolcuların çığlık attığı duyuldu. 48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay’ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyük tehlike atlatan uçağın çekilen fotoğraflarında burnunun parçalandığı ve ön camının kırıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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