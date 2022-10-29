https://sputniknews.com.tr/20221029/istanbulun-7-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1062837202.html

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'da 29 Ekim Cumartesi günü 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

elektrik

elektrik kesintisi

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BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.İstanbul'un hangi ilçelerinde elektriklerin kesildiği ve kesintinin saat kaça kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Ekim BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi.

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istanbul, elektrik, elektrik kesintisi