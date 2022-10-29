https://sputniknews.com.tr/20221029/istanbulun-7-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1062837202.html
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'da 29 Ekim Cumartesi günü 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T11:58+0300
2022-10-29T11:58+0300
2022-10-29T11:58+0300
yaşam
istanbul
elektrik
elektrik kesintisi
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BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.İstanbul'un hangi ilçelerinde elektriklerin kesildiği ve kesintinin saat kaça kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Ekim BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi.
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istanbul, elektrik, elektrik kesintisi
istanbul, elektrik, elektrik kesintisi
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'da 29 Ekim Cumartesi günü 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı planlı elektrik kesintileri uygulanacağı belirtildi. Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahallede 8 saatlik elektrik kesintileri yaşanacak.
BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
İstanbul'un hangi ilçelerinde elektriklerin kesildiği ve kesintinin saat kaça kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Ekim BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi.