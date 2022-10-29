Türkiye, Cumhuriyet'in 99. yılını kutluyor

Anadolu'nun işgalden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.
Türkiye bugün Cumhuriyet'in 99. yılını kutluyor.
Ülkenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen kutlamaların yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından yayınlanan kutlama mesajları Sputnik'in haberinde.
12:09 29.10.2022
Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin her gün biraz daha güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi olan en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.
Aliyev, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en ileri ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.
Türkiye'nin başarılarının temelinde Erdoğan'ın emeklerinin, yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve bilge liderliği ile yürütülen politikalara halkın güven ve desteğinin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığına dikkati çektiği mesajında, şunları belirtti:
"Atalarımızın manevi mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz, halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur. Tarihin en önemli anlarında Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda da yanımızda olduğunu, siz dahil tüm halkınızın ilk saatlerden son saatlere kadar bizleri desteklediğini her zaman takdir ediyor ve unutmuyoruz. Bugün de Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin yeniden kurulmasında Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir. Birkaç gün önce gerçekleştirdiğiniz Azerbaycan ziyaretinde Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün açılışı ve bir dizi altyapı projesinin temelinin atılmasını birlikte gerçekleştirmemiz, kardeşlik ilişkilerimizin sarsılmaz geleneklerinin açık ve net göstergesidir. Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik zirvesine yükselen ilişkilerimizin siyaset, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, askeri alanlar dahil hayatın her alanında tezahür etmesinden dolayı çok mutluyuz. 'Bir millet, iki devlet' ilkesi ile yola çıkan ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarıyla gelişmeye devam edeceğine eminim."
12:00 29.10.2022
Milli Savunma Bakanlığı: Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir asra bir adım kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü hazırladığı özel video ile kutladı.
MSB tarafından hazırlanan video, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
"Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir asra bir adım kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." başlığıyla paylaşılan 2 dakika 44 saniyelik videoda, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşları'nda çekilmiş görüntüler yer aldı.
Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirinin, "Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir." dizeleriyle başlayan videoda, şunlar kaydedildi:
"Vatan toprakları için bir öldük, bin dirildik. 18 Mart 1915'te tüm dünyaya 'vatan nedir' gösterdik. Biz 'bitti' demeden bitmeyeceğini, dünyaya haykırarak, 19 Mayıs 1919'da Atamızın Samsun'a ayak basmasıyla her şeyin yeni başladığını işte o zaman gösterdik. Türk milletinin bağımsız azmini ateşleyen zorlu yollarda, Anadolu'yu harekete geçirdik. Milli Mücadele'de kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, topyekun mücadele verdik. Yiğitler, Efeler, Nene Hatunlarla vatan için cepheden cepheye koştuk. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle 23 Nisan 1920'de millet iradesinin tecelli edeceği TBMM'yi açtık. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' diyerek ordu, millet dayanışmasıyla dünyayı dize getirip kurtuluş destanını yazdık. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet olarak işte bugün, 99 yıl önce cumhuriyet yönetimi ile taçlandık. Bu milletin bağrından çıkan kahraman ordu, her zaman ve her koşulda milletinden aldığı güven, sevgi ve duayla, yerli ve milli teknolojilerle donanıp daha da güçlendi, dosta güven, düşmana korku salarak 3 kıtada varlığıyla dünya barışına katkı sağlıyor. Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir asra bir adım kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
11:53 29.10.2022
Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.
Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek "Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.
11:50 29.10.2022
Emine Erdoğan: Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.
11:24 29.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."
11:03 29.10.2022
10:48 29.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimize asırlardır vatan olan bu topraklarda ecdadın mirasına sahip çıkıyor, emin adımlarla Cumhuriyetin 100'üncü yılına yürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.
10:47 29.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı video ile kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.
İngilizce alt yazılı hazırlanan videoda, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalcilerin Türkiye'yi kendi aralarında bölüşüp, idareye el koyduğu hatırlatılarak "Bütün ekonomik faaliyetlerini ele geçirmiş ve Türk milletinin varlığını adeta hiçe saymışlardı. Türk milleti dünyanın dört bir yanında mücadele verdiği bu savaşta, milyonlarca evladını kaybetmiş, hastalığa, sefalete ve yokluğa gark olmuştu. Fakat gururunu asla kaybetmemişti. Tarihte eşi görülmemiş bir direniş başlatarak İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti, zilleti reddetmişti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele, düşmanın ana yurttan atılması ve barış anlaşmaları imzalamaya mecbur edilmesiyle başarıya ulaşmıştı." ifadelerine yer verildi.
Bu zaferin yeni bir dönemin işareti olduğu vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:
"Türk milleti kaderini yeniden yazacaktı. İdare millete tevdi edilecekti. Bu doğrultuda idare şeklinin Cumhuriyet olması teklifi 29 Ekim 1923'te Meclis'te alkışlarla kabul edildi. Artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Bugün biz de Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla gece gündüz durmaksızın çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye, üzerimizde kurulmak istenen iktisadi tahakkümü reddetmeye, milli iradeyi muhafaza etmeye ve yerlileşme hamleleri yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizi daha ileri götürmek ve uluslararası arenada hak ettiği konuma taşımak için sağlıktan ulaşıma, enerjiden altyapıya, eğitimden spora, kültürden sanayiye kadar her alanda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye'mizin Cumhuriyeti kutlu olsun."
10:47 29.10.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kahramanlıkla pekişen muhteşem bir mücadele sürecinin, zaferle perçinlenen muazzam bir muharebe zincirinin son etaptaki eseri ve erdemi olduğunu belirtti.
Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun, Cumhuriyetin müstesna fikir ve fiiliyle tescillendiğine işaret eden Bahçeli, aynı zamanda Cumhuriyetin, tarihin akışını yeni bir devlet ve toplum teşkilatlanmasıyla değiştirdiğini, bu değişim halinin kaotik bir başkalaşma girdabına düşmeden geçmişin mirasını geleceğin ümitleriyle eklemlendirdiğini kaydetti.
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milli egemenliğe dayanan dev bir atılım, uzun savaşlar döneminin taçlanmış nihai aşaması olduğuna dikkati çekti.
Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini gerçekleştirdiğini, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve ahlakıyla ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti, şehit kanlarıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarla vücut bulmuş, bu haliyle sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye, muasır ve müreffeh bir seviyeye erişme azmini çok açık göstermiştir. Milli Mücadele'nin her safhasında, sahip olunan manevi kuvvet ve direncin yegane kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir. Türk milletinin varlığını ve haysiyetini koruma esaslarının belirlenip ilam edildiği Cumhuriyetin sonsuza kadar var olması her vatan evladının ahlaki sorumluluğu ve milli ödevidir."
Milli birlik ve kardeşlik bağlarının gücünün Cumhuriyetin gücü olduğunu ifade eden Bahçeli, cumhurun onuru ile Cumhuriyetin onurunun da bir ve beraber olduğunu belirtti.
Cumhur ile Cumhuriyetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tam bir kenetlenme, eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçtiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet demek demokrasinin ve milli iradenin istikrarı, iradesi ve itibarı demektir. 29 Ekim 1923 tarihinde alınan son ve kesin kararla, Türk milletinin bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına gölge düşürmeyeceği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayacağı tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde somutlaşmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin istiklal ve istikbal güvenliği, Türkiye'yi yüksek hedeflere, diriliş ve yükseliş zirvesine taşıyacak rejim güvencedir. Bu güvencenin tahrip edilip tartışmaya açılması devletin kuruluş felsefesine büyük bir karşı çıkıştır ki buna da asla izin verilmeyecek, kapı aralanmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır. Bu münasebetle büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve büyük ceddimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."
10:46 29.10.2022
Diyanet İşleri Başkanlığı: Devletimizin huzur ve refahı için çalışmak herkesin en büyük sorumluluğudur
Diyanet İşleri Başkanlığı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Asırlardır yaşadığı topraklarda, değerlerine yönelik tehditlere hiçbir zaman boyun eğmeyen milletin, bağımsızlığına ve hürriyetine kastedenlere karşı daima direniş gösterdiği; başı dik, alnı açık ve özgürce yaşama idealini her seferinde şanlı bir zaferle taçlandırdığı hatırlatılan mesajda, bundan bir asır önce çeşitli saldırılara maruz kalan vatanı korumak için verilen mücadelenin bunun en yakın örneği olduğu belirtildi.
Aziz milletin, şanlı bayrak inmesin, ezanlar dinmesin, harimiismet çiğnenmesin, mabetlerin göğsüne namahrem eli değmesin diye sağlam imanı ve sarsılmaz inancıyla onlarca cephede destanlar yazdığı anımsatılan mesajda, "Aziz millet, zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini, tarihe altın harflerle yazılacak şekilde kazanmış, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Baskılara hiçbir zaman boyun eğmeyen milletin bu mücadeledeki en büyük güvencesinin değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, sımsıkı sarıldığı birliği ve beraberliği olduğuna işaret edilen mesajda şunlar kaydedildi:
"Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, değerlerimizi diri tutarak gelecek nesillere aktarmak, her zaman milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bugün 99. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır. Bu vesileyle Milli Mücadele'mizin önderi ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımıza, istiklal, istikbal, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabb'imiz, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin."
10:43 29.10.2022
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, kutlama mesajı yayımladı
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajla kutladı.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında" başlığıyla yayımlanan videolu mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan mesajda, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz." dediği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Birlik ve beraberlik olgusunun başarıya giden yolda altın kural olduğunu bize tekrar hatırlatan bu cümle vesilesiyle, bir halatı hep birlikte çekenlerin takımı Galatasaray, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberliğin en güzel timsali olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılında bize aydınlanma yolunu açan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın kurtuluşu için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"
Cumhuriyetin 99'uncu yılını sosyal medya hesabından da kutlayan sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca "Cumhuriyet'in yüzüdür Galatasaray. Geçmişi, bu ulus için canını vermiş gencecik kahramanlarla dolu. Kurulduğu gün, 'Türk olmayan takımları yenmek' hedefini koyacak kadar ileri görüşlü. 'Fikri hür, vicdanı hür' olanların yüzüdür Galatasaray." paylaşımında da bulundu.
Sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden ise "Cumhuriyetin Feneri Haykırıyor: Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet…" başlığıyla şu mesajı paylaştı:
"Ulusumuza bırakılmış en büyük miras olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılı kutlu olsun… Çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı ulusumuza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın müdafaasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi sonsuz özlem ve saygıyla anıyoruz. Biz, bu topraklara siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle cephede savaşanları kalbine kazıyan, atamızın emanetine sahip çıkan, ilkelerinden şaşmayan Cumhuriyetin Feneri olarak; bu vatana ve Cumhuriyete layık olmak için yaşıyoruz…Milyonlarca taraftarımızın sesi olarak haykırıyoruz: Ulu Önderimizin izinde, yaşa, sonsuz ol Cumhuriyet!"
10:42 29.10.2022
Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.
Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.
10:41 29.10.2022
Yargıtay Başkanı Akarca: Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en samimi ve içten duygularımla kutluyorum
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Akarca, mesajında şunları kaydetti:
"Milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için, inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele ile kazanılan zaferi taçlandıran Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yıl dönümünün gururunu yaşarken, aynı ruh ve kararlılıkla istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için yüksek özveriye sahip milletimizin Cumhuriyet Bayramını en samimi ve içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
10:40 29.10.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valiliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Vali Yerlikaya, tebrikleri kabul etmesinin ardından resmi geçit töreni için Vatan Caddesi'ne geçti.
10:39 29.10.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü ve büyük bir liderlikle, şehit ve gazilerin fedakarlığı, köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan ve "10 yıl yaşayamaz" denilen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde bulunulduğunu belirtti.
Millet olmayı "yolculuk" olarak nitelendiren Soylu, mesajına şöyle devam etti:
"2200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki tamamladığımız bu yüzyıl özeldir, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı'mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir. 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve aziz milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı', bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır."
Türkiye'nin, savunma sanayisi üretimleriyle, dünyaya göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaşılan demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağa kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, 29 Ekim 1923'ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını ispat ettiğini vurgulayan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri andı.
10:38 29.10.2022
TFF: Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakarlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz." denildi.
"Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. " ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
10:37 29.10.2022
TVF: Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz
ANTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz." denildi.
Mesajda, "Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
TVF, ayrıca sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
10:37 29.10.2022
Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı
Kırklareli'nde çiftçi Kadir Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörle tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.
Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yapan 54 yaşındaki Kaplan, tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazmak istedi.
Tarlasına giden Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.
AA ekibi Kaplan'ın çalışmasını drone ile görüntüledi.
Kaplan, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
Arkadaşlarının desteği ile tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdığını ifade eden Kaplan, "Hepimiz birlikte olalım, güçlü olalım, bu vatan yaşasın." dedi.
Kaplan, yazıyı tarlasına yaklaşık 1 saatte yazdığını sözlerine ekledi.
Kaplan'a yazıyı yazması için destek veren Burak Tunçkol da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
10:36 29.10.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet'in dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükseleceğini belirterek bu hususta onlara inancının sonsuz olduğunu bildirdi.
Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yarınların teminatı çocuklara bırakılan en büyük miras ve sarsılmaz bir değer olan Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük gayretlerle inşa eden milletin, Milli Mücadele'nin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:
"Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'imiz, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir adım kala, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız. Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."