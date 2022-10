Türkiye, Cumhuriyet'in 99. yılını kutluyor

"Vatan toprakları için bir öldük, bin dirildik. 18 Mart 1915'te tüm dünyaya 'vatan nedir' gösterdik. Biz 'bitti' demeden bitmeyeceğini, dünyaya haykırarak, 19 Mayıs 1919'da Atamızın Samsun'a ayak basmasıyla her şeyin yeni başladığını işte o zaman gösterdik. Türk milletinin bağımsız azmini ateşleyen zorlu yollarda, Anadolu'yu harekete geçirdik. Milli Mücadele'de kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, topyekun mücadele verdik. Yiğitler, Efeler, Nene Hatunlarla vatan için cepheden cepheye koştuk. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle 23 Nisan 1920'de millet iradesinin tecelli edeceği TBMM'yi açtık. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' diyerek ordu, millet dayanışmasıyla dünyayı dize getirip kurtuluş destanını yazdık. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet olarak işte bugün, 99 yıl önce cumhuriyet yönetimi ile taçlandık. Bu milletin bağrından çıkan kahraman ordu, her zaman ve her koşulda milletinden aldığı güven, sevgi ve duayla, yerli ve milli teknolojilerle donanıp daha da güçlendi, dosta güven, düşmana korku salarak 3 kıtada varlığıyla dünya barışına katkı sağlıyor. Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir asra bir adım kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."