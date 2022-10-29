Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogandan-29-ekim-mesaji-1062834624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T09:41+0300
2022-10-29T09:59+0300
türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062657644_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc03410cccc9555550e0aeb0f7bf8d5b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-baskonsoloslugu-turk-dostlarimizin-turkiye-cumhuriyeti-kurulusunu-samimiyetle-kutlariz--1062834502.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062657644_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c7dacef5b488a595e81d7ab2b3cda138.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, recep tayyip erdoğan
29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

09:41 29.10.2022 (güncellendi: 09:59 29.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak” için kesintisiz bir mücadele içindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.
Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.
Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak” için kesintisiz bir mücadele içindeyiz.
Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.
Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik.
Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye’nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor.
Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz.
Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz.
Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz’de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı.
Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.
Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim’de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG’un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz.
Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız.
Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü kutlu olsun!"
Rusya Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
TÜRKİYE
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
09:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала