https://sputniknews.com.tr/20221029/toggun-ilk-araci-banttan-indirildi-cumhurbaskani-erdogan-kullandi-1062849690.html

Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. 'Anadolu' kırmızı renk Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T21:53+0300

2022-10-29T21:53+0300

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Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-uretim-bandindan-indirildi-ilk-araci-cumhurbaskani-erdogan-kullaniyor-1062846680.html

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