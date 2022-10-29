Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221029/toggun-ilk-araci-banttan-indirildi-cumhurbaskani-erdogan-kullandi-1062849690.html
Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. 'Anadolu' kırmızı renk Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T21:53+0300
2022-10-29T21:53+0300
türkiye
gemlik
togg
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062849546_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_e1cfae2b4a5e09f6e8657d2ee62f2502.jpg
Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-uretim-bandindan-indirildi-ilk-araci-cumhurbaskani-erdogan-kullaniyor-1062846680.html
türkiye
gemlik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062849546_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e41ecea724a861e75265a47d6fa8bc73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gemlik, togg, recep tayyip erdoğan
gemlik, togg, recep tayyip erdoğan

Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

21:53 29.10.2022
© İHATogg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
Togg'un ilk aracı banttan indirildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. 'Anadolu' kırmızı renk Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.
Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.
Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
Erdoğan: Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar
19:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала