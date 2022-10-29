https://sputniknews.com.tr/20221029/tobb-baskani-hisarciklioglu-togg-ile-tercih-edilen-kuresel-bir-marka-olacagiz-1062850435.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Togg ile tercih edilen küresel bir marka olacağız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T22:30+0300

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türkiye

togg

rifat hisarcıklıoğlu

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır" dedi.Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir günde buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.Daha gidecek çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vererek Türk milletine söz verdiklerini hatırlattı.O gün Erdoğan'ın nezdinde tüm millete, "Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız." sözünü verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding ile namıdiğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa çıktık. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun, bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.'Önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya Türkiye'nin otomobilini satacağız'Rifat Hisarcıklıoğlu, 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle, ortaklarıyla, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkıyla gurur duyduğunu belirtti."Devrim" otomobiline sahip çıkılamadığını ve önemli bir fırsatın kaçırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:Togg'un, markasının, patentinin, tasarımının kendilerine ait olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, lisans almayacaklarını, lisans satacaklarını ifade etti."Togg dijital ekonomiye geçiştir"Otomotiv tedarik sanayilerini, yeni nesil mobilite ekosisteminin global oyuncuları haline getireceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'da TOBB ETÜ'de yer alan teknoloji merkezinde geliştirdikleri ve geliştirecekleri teknolojilerle dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurguladı.Türkiye'nin kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortaya çıkmasında emeği geçen bakanlara ve bakanlıklara, oda ve borsa başkanlarına, iş dünyası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür etti.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu'ndan Tuncay Özilhan, ​​​​​​​BMC'den Fuat Tosyalı, Turkcell'den Bülent Aksu ve Zorlu'dan Ahmet Nazif Zorlu'yu sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221029/toggun-ilk-araci-banttan-indirildi-cumhurbaskani-erdogan-kullandi-1062849690.html

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