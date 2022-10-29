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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/sivastopol-valisi-kent-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-en-yogun-iha-saldirisina-ugradi-1062842311.html
Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı
Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım Cumhuriyeti'ne bağlı kentin özel askeri harekatın başından bu yana en yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T14:20+0300
2022-10-29T14:20+0300
ukrayna krizi
sivastopol
mihail razvojayev
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
karadeniz
rusya karadeniz filosu
kırım
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Saldırıda Rusya Karadeniz Filosu'na ait tesislerin hedef alındığını söyleyen Razvojayev, "Bugün saat 04.30'dan itibaren tüm hava savunma kuvvetleri ve Karadeniz Filosu gemileri devreye girdi. Bugün İHA'lar ve uzaktan yönlendirilen su altı araçlarıyla özel askeri harekatın başından beri en yoğun saldırıya uğradı" dedi.Saldırıda kullanılan çok sayıdaki araçların tamamının imha edildiğini kaydeden Razvojayev, saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ve Karadeniz Filosu'nun tesislerinin zarar görmediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/rus-toplumunun-temsilcileri-turkiyenin-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062840903.html
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sivastopol, mihail razvojayev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, rusya karadeniz filosu, kırım
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Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı

14:20 29.10.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinРабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Sputnik / POOL
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım Cumhuriyeti'ne bağlı kentin özel askeri harekatın başından bu yana en yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.
Saldırıda Rusya Karadeniz Filosu'na ait tesislerin hedef alındığını söyleyen Razvojayev, "Bugün saat 04.30'dan itibaren tüm hava savunma kuvvetleri ve Karadeniz Filosu gemileri devreye girdi. Bugün İHA'lar ve uzaktan yönlendirilen su altı araçlarıyla özel askeri harekatın başından beri en yoğun saldırıya uğradı" dedi.

Saldırıda kullanılan çok sayıdaki araçların tamamının imha edildiğini kaydeden Razvojayev, saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ve Karadeniz Filosu'nun tesislerinin zarar görmediğini vurguladı.
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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