https://sputniknews.com.tr/20221029/sivastopol-valisi-kent-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-en-yogun-iha-saldirisina-ugradi-1062842311.html

Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı

Sivastopol Valisi: Kent, özel askeri harekatın başından beri en yoğun İHA saldırısına uğradı

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Kırım Cumhuriyeti'ne bağlı kentin özel askeri harekatın başından bu yana en yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T14:20+0300

2022-10-29T14:20+0300

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rusya karadeniz filosu

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Saldırıda Rusya Karadeniz Filosu'na ait tesislerin hedef alındığını söyleyen Razvojayev, "Bugün saat 04.30'dan itibaren tüm hava savunma kuvvetleri ve Karadeniz Filosu gemileri devreye girdi. Bugün İHA'lar ve uzaktan yönlendirilen su altı araçlarıyla özel askeri harekatın başından beri en yoğun saldırıya uğradı" dedi.Saldırıda kullanılan çok sayıdaki araçların tamamının imha edildiğini kaydeden Razvojayev, saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ve Karadeniz Filosu'nun tesislerinin zarar görmediğini vurguladı.

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sivastopol, mihail razvojayev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, rusya karadeniz filosu, kırım