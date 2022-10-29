https://sputniknews.com.tr/20221029/rus-toplumunun-temsilcileri-turkiyenin-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062840903.html

Rus toplumunun temsilcileri, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Rus toplumunun temsilcileri, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Rusya'daki çeşitli toplumsal kuruluşların temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümü vesilesiyle Türkiye'ye ve Türk halkına tebrik mesajlarını Sputnik... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T13:42+0300

2022-10-29T13:42+0300

2022-10-29T13:42+0300

türkiye

rusya

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

kutlama

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın TBMM İle İlişkiler Grubu Koordinatörü Otari Arşba, Türk halkının bayramını kutlayarak refah ve başarı temennisinde bulundu.'Günümüzdeki etkileşim, 100 yıl önceki ikili ilişkilere benziyor'Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin arttığına dikkat çekerek günümüzdeki Rus-Türk etkileşiminin 100 yıl önceki ikili ilişkilerle benzerlik taşıdığını kaydetti.Markov, "Biz Rusya vatandaşları olarak, 100 yıl önce Sovyet Rusya'nın, Avrupalı işgalcilerle yapılan savaşlar ve muharebeler sonucunda doğan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yardım etmesinden dolayı mutlu ve gururluyuz. Aynı zamanda, geçen yüzyılda Türkiye'ye ordularını gönderen ülkelerin bugün uyguladığı büyük baskının altında Rusya'ya sağladıkları yardım için Türkiye halkına ve hükümetine minnettarız" dedi.Rusya'da çok sayıda samimi Türkiye dostu, Türkiye'de de çok sayıda Rusya dostu bulunduğunu belirten Markov, iki halk birbirine yardım ettikçe dostluğun daha sağlam hale geldiğinin altını çizdi.'Stratejik ortaklıktan fiili müttefiklik ilişkilerine doğru ilerliyoruz'Moskova ve Ankara'nın çıkarlarının birbiriyle olan uyumuna da dikkat çeken Markov sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya ve Türkiye ilişkileri, son yıllarda hızla gelişiyor ve şu anda stratejik ortaklıktan fiili müttefiklik ilişkilerine doğru ilerliyor. Rusya ve Türkiye'nin gelecekteki bu ittifakı, tüm Avrasya'daki durumu değiştirecek ve halklarımızın refahına hizmet edecek. Kendim ve Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun Rus tarafı adına, Türk dostlarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümü vesilesiyle kutluyor, tüm Türk halkına mutluluk ve refah diliyorum."Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Sputnik'in Türkiye ofisine resmi tebrik mektubu gönderdi.Rusya Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Başkanı Natalya Ulçenko, Rusya bilim topluluğu adına Türk meslektaşlarını tebrik etti.Ulçenko, "Türk üniversiteleri ve bilim merkezlerindeki meslektaşlarımızın Cumhuriyeti Bayramı'nı gönülden kutluyor, birbirimizin araştırmalarına yönelik karşılılıklı ilginin her zaman devam edeceğini umuyor ve birbirimizi daha derinden tanımak ve daha iyi anlamak için işbirliğimizi genişletmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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rusya, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama