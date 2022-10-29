https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-sivastopoldeki-saldiri-kuzey-akim-sabotajini-planlayan-ingiliz-uzmanlarin-yonetimi-1062843254.html

Rusya: Sivastopol'deki saldırı, Kuzey Akım sabotajını planlayan İngiliz uzmanların yönetimi

Rusya: Sivastopol'deki saldırı, Kuzey Akım sabotajını planlayan İngiliz uzmanların yönetimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol kentinde düzenlenen saldırının, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T15:21+0300

2022-10-29T15:21+0300

2022-10-29T15:21+0300

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Karadeniz Filosu gemileri ile Sivastopol üs noktasının iç ve dış liman bölgesinde bulunan sivil gemilerin hedef alındığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu terör saldırısının hazırlığı ve Ukrayna 73. Özel Deniz Harekat Merkezi'ndeki askerlerinin eğitimi, Nikolayev Bölgesi'nin Oçakov kentindeki İngiliz uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İngiliz Donanması'nın temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yönelik terör saldırısının planlanmasında, desteklenmesinde ve gerçekleştirilmesinde de yer aldı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, saldırı sonucunda mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve Yujnaya Körfezi'ndeki bom bariyerinin çok küçük hasar aldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221029/sivastopol-valisi-kent-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-en-yogun-iha-saldirisina-ugradi-1062842311.html

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