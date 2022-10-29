https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-sivastopoldeki-saldiri-kuzey-akim-sabotajini-planlayan-ingiliz-uzmanlarin-yonetimi-1062843254.html
Rusya: Sivastopol'deki saldırı, Kuzey Akım sabotajını planlayan İngiliz uzmanların yönetimi
Rusya: Sivastopol'deki saldırı, Kuzey Akım sabotajını planlayan İngiliz uzmanların yönetimi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol kentinde düzenlenen saldırının, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T15:21+0300
2022-10-29T15:21+0300
2022-10-29T15:21+0300
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Karadeniz Filosu gemileri ile Sivastopol üs noktasının iç ve dış liman bölgesinde bulunan sivil gemilerin hedef alındığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu terör saldırısının hazırlığı ve Ukrayna 73. Özel Deniz Harekat Merkezi'ndeki askerlerinin eğitimi, Nikolayev Bölgesi'nin Oçakov kentindeki İngiliz uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İngiliz Donanması'nın temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yönelik terör saldırısının planlanmasında, desteklenmesinde ve gerçekleştirilmesinde de yer aldı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, saldırı sonucunda mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve Yujnaya Körfezi'ndeki bom bariyerinin çok küçük hasar aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/sivastopol-valisi-kent-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-en-yogun-iha-saldirisina-ugradi-1062842311.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sivastopol, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, saldırı, savunma, ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, sivastopol, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, saldırı, savunma, ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, karadeniz
Rusya: Sivastopol'deki saldırı, Kuzey Akım sabotajını planlayan İngiliz uzmanların yönetimi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol kentinde düzenlenen saldırının, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıda dahli olan İngiliz Donanması'na bağlı uzmanların yönetiminde hazırlandığını açıkladı.
Karadeniz Filosu gemileri ile Sivastopol üs noktasının iç ve dış liman bölgesinde bulunan sivil gemilerin hedef alındığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu terör saldırısının hazırlığı ve Ukrayna 73. Özel Deniz Harekat Merkezi'ndeki askerlerinin eğitimi, Nikolayev Bölgesi'nin Oçakov kentindeki İngiliz uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İngiliz Donanması'nın temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yönelik terör saldırısının planlanmasında, desteklenmesinde ve gerçekleştirilmesinde de yer aldı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, saldırı sonucunda mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve Yujnaya Körfezi'ndeki bom bariyerinin çok küçük hasar aldığını kaydetti.