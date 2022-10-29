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https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-baskonsoloslugu-turk-dostlarimizin-turkiye-cumhuriyeti-kurulusunu-samimiyetle-kutlariz--1062834502.html
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim 1923
sosyal medya
kutlama
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız" dedi. Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Voroşilov ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende çekilmiş fotoğraf paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/google-29-ekim-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062834160.html
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türkiye, rusya, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, sosyal medya, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
türkiye, rusya, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, sosyal medya, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız

09:33 29.10.2022 (güncellendi: 09:52 29.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterRusya Türkiye bayrakları
Rusya Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız" dedi. Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Voroşilov ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende çekilmiş fotoğraf paylaşıldı.
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
TÜRKİYE
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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