https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-baskonsoloslugu-turk-dostlarimizin-turkiye-cumhuriyeti-kurulusunu-samimiyetle-kutlariz--1062834502.html

Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız

Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

rusya

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim 1923

sosyal medya

kutlama

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız" dedi. Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Voroşilov ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende çekilmiş fotoğraf paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221029/google-29-ekim-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062834160.html

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