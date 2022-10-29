https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-baskonsoloslugu-turk-dostlarimizin-turkiye-cumhuriyeti-kurulusunu-samimiyetle-kutlariz--1062834502.html
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T09:33+0300
2022-10-29T09:33+0300
2022-10-29T09:52+0300
türkiye
türkiye
rusya
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim 1923
sosyal medya
kutlama
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043622823_35:0:1166:636_1920x0_80_0_0_92c483d9ed115856a7e11b3a5c711796.jpg
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız" dedi. Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Voroşilov ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende çekilmiş fotoğraf paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221029/google-29-ekim-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062834160.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043622823_176:0:1024:636_1920x0_80_0_0_36b07ae2bb3643de03a7253d81d72b2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, sosyal medya, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
türkiye, rusya, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, sosyal medya, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
Rusya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği: Türk dostlarımızın 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız
09:33 29.10.2022 (güncellendi: 09:52 29.10.2022) Abone ol
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını kutladı.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yıl dönümünü samimiyetle kutlarız" dedi. Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Voroşilov ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende çekilmiş fotoğraf paylaşıldı.