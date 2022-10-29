https://sputniknews.com.tr/20221029/polyanskiy-rusya-guterrese-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirecek-1062847531.html

Polyanskiy: Rusya, Guterres'e ‘tahıl anlaşmasına’ katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirecek

Polyanskiy: Rusya, Guterres'e ‘tahıl anlaşmasına’ katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirecek

Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın BM Genel Sekreteri Guterres'e ‘tahıl anlaşmasına’ katılımını askıya aldığını kısa süre içinde resmi... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T20:19+0300

2022-10-29T20:19+0300

2022-10-29T20:23+0300

dmitriy polyanskiy

tahıl

rusya

bm

ukrayna krizi

bm genel sekreteri antonio guterres

stephane dujarric

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ‘tahıl anlaşmasına’ katılımını askıya aldığını kısa süre içinde resmi olarak bildireceğini ifade etti.Polyanskiy, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, İngiltere’nin desteğiyle ‘tahıl anlaşmasının’ işleyişinin güvenliğini sağlayan Rus savaş gemilerine yönelik Ukrayna insansız hava araçlarının saldırı girişiminin ardından Rusya, anlaşmaya katılımını askıya aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kısa süre içinde resmi olarak bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.BM: Rusya'nın tahıl anlaşmasına katılımını askıya almasıyla ilgili Rus yetkililerle temas halindeyizBM Genel Sekreteri Sözcüsü Stefane Dujarric ise BM'nin Rusya'nın tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığına ilişkin açıklamalar ışığında Rus makamlarıyla temas halinde olduğunu söyledi.Dujarric, “Rusya Federasyonu'ndan Rus Karadeniz Filosuna yapılan saldırının ardından Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımlarının askıya alındığına dair mesajlar gördük. Bu konuda Rus yetkililerle temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.Dujarric, tüm tarafların, dünya çapında milyonlarca insanın gıdaya erişimi üzerinde olumlu bir etkisi olan bu kritik insani girişimi tehlikeye atabilecek tüm eylemden kaçınmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-tahil-anlasmasindaki-katilini-askiya-aldi-1062845547.html

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dmitriy polyanskiy, tahıl, rusya, bm, bm genel sekreteri antonio guterres, stephane dujarric