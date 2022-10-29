https://sputniknews.com.tr/20221029/ilkay-akkayanin-konseri-nilufer-kaymakamligi-tarafindan-iptal-edildi-1062830696.html

İlkay Akkaya’nın konseri Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi

İlkay Akkaya’nın konseri Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi

Sanatçı İlkay Akkaya’nın 31 Ekim’de Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde vermeyi planladığı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından ‘kamu esenliği’... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T00:45+0300

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türkiye

konser

nilüfer

bursa

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şarkıcı

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Sanatçı İlkay Akkaya'nın 31 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapmayı planladığı konserine Nilüfer Kaymakamlığı izin vermedi.Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptal edildiğini şu mesajla duyurdu: Sanatçı Akkaya da Instagram hesabından kaymakamlığın kararını “Maalesef bir konserimiz daha yasaklandı!” notuyla paylaştı.Sanatçının paylaştığı belgeye göre kaymakamlık, konsere ‘kamu esenliğinin sağlanması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi‘, ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçeleriyle izin vermedi.Akkaya’nın daha önce Şanlıurfa, Mardin ve Adana’daki konserleri benzer gerekçelerle iptal edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220901/ilkay-akkayanin-mardin-konseri-de-yasaklandi-1060652784.html

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