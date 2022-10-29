https://sputniknews.com.tr/20221029/ilkay-akkayanin-konseri-nilufer-kaymakamligi-tarafindan-iptal-edildi-1062830696.html
İlkay Akkaya’nın konseri Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi
İlkay Akkaya’nın konseri Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi
Sanatçı İlkay Akkaya’nın 31 Ekim’de Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde vermeyi planladığı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından ‘kamu esenliği’... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T00:45+0300
2022-10-29T00:45+0300
2022-10-29T00:48+0300
türkiye
konser
nilüfer
bursa
şarkı
şarkıcı
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Sanatçı İlkay Akkaya'nın 31 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapmayı planladığı konserine Nilüfer Kaymakamlığı izin vermedi.Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptal edildiğini şu mesajla duyurdu: Sanatçı Akkaya da Instagram hesabından kaymakamlığın kararını “Maalesef bir konserimiz daha yasaklandı!” notuyla paylaştı.Sanatçının paylaştığı belgeye göre kaymakamlık, konsere ‘kamu esenliğinin sağlanması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi‘, ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçeleriyle izin vermedi.Akkaya’nın daha önce Şanlıurfa, Mardin ve Adana’daki konserleri benzer gerekçelerle iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220901/ilkay-akkayanin-mardin-konseri-de-yasaklandi-1060652784.html
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konser, nilüfer, bursa, şarkı, şarkıcı
İlkay Akkaya’nın konseri Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi
00:45 29.10.2022 (güncellendi: 00:48 29.10.2022) Abone ol
Sanatçı İlkay Akkaya’nın 31 Ekim’de Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde vermeyi planladığı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından ‘kamu esenliği’ gerekçesiyle iptal edildi.
Sanatçı İlkay Akkaya'nın 31 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapmayı planladığı konserine Nilüfer Kaymakamlığı izin vermedi.
Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptal edildiğini şu mesajla duyurdu:
"31 Ekim 2022 tarihinde ve BAOB'da gerçekleştirmeyi planladığımız İlkay Akkaya konserimize Nilüfer Kaymakamlığı tarafından izin verilmemiştir. Bilet iadelerimiz bugün itibari ile satın alınan platformlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Üzgünüz."
Sanatçı Akkaya da Instagram hesabından kaymakamlığın kararını “Maalesef bir konserimiz daha yasaklandı!” notuyla paylaştı.
Sanatçının paylaştığı belgeye göre kaymakamlık, konsere ‘kamu esenliğinin sağlanması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi‘, ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçeleriyle izin vermedi.
Akkaya’nın daha önce Şanlıurfa, Mardin ve Adana’daki konserleri benzer gerekçelerle iptal edilmişti.