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İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı
İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı
Sanatçı İlkay Akkaya'nın Adana Ceyhan'daki 30 Ağustos konserinden sonra Mardin konseri de valilik tarafından yasaklandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T03:38+0300
2022-09-01T03:39+0300
türkiye
ilkay akkaya
mardin
adana
ceyhan
sanatçı
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Adana Ceyhan Kaymakamlığı'nın ardından Mardin Valiliği de İlkay Akkaya'nın kentte vereceği konseri iptal etti.Valilik kararını Twitter üzerinden paylaşan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:Akkaya'nın paylaştığı Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ imzalı kararda, şu ifadeler yer aldı:Ceyhan konseri de iptal edilmiştiAdana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20191204/ilkay-akkaya-tehdit-ediliyorum-onlem-alinsin-1040762897.html
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ilkay akkaya, mardin, adana, ceyhan, sanatçı, valilik
ilkay akkaya, mardin, adana, ceyhan, sanatçı, valilik

İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı

03:38 01.09.2022 (güncellendi: 03:39 01.09.2022)
© Fotoğraf : Youtubeİlkay Akkaya
İlkay Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Fotoğraf : Youtube
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Sanatçı İlkay Akkaya'nın Adana Ceyhan'daki 30 Ağustos konserinden sonra Mardin konseri de valilik tarafından yasaklandı.
Adana Ceyhan Kaymakamlığı'nın ardından Mardin Valiliği de İlkay Akkaya'nın kentte vereceği konseri iptal etti.
Valilik kararını Twitter üzerinden paylaşan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim.
Akkaya'nın paylaştığı Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ imzalı kararda, şu ifadeler yer aldı:
"24 Eylül 2022 tarihinde İlimiz Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde İlkay Akkaya sanatçısı tarafından...adlı konser etkinliğinin düzenlenmesi ile ilgili izin taleplerine istinaden Valiliğimizce ilgi (b) sayılı yazımız ile izin verilmediği bildirilmiştir.
Ancak sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir. Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Ceyhan konseri de iptal edilmişti

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.
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