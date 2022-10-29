https://sputniknews.com.tr/20221029/grusko-abdnin-aksine-rusyanin-doktrini-nukleer-silah-kullaniminda-cifte-yoruma-izin-vermiyor-1062835266.html
Gruşko: ABD'nin aksine Rusya'nın doktrini nükleer silah kullanımında çifte yoruma izin vermiyor
Gruşko: ABD'nin aksine Rusya'nın doktrini nükleer silah kullanımında çifte yoruma izin vermiyor
Moskova'nın başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin doktrin belgelerindeki evrimi takip ettiğini ve kullanılan dilin muğlak olmasından endişe duyduğunu belirten... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T10:36+0300
2022-10-29T10:36+0300
2022-10-29T10:36+0300
abd
nükleer savaş
nükleer
savunma
nükleer silah
incirlik
türkiye
incirlik üssü
incirlik hava üssü
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101328/08/1013280878_0:231:2821:1817_1920x0_80_0_0_3cfa2102d7255e3612a70db2a471f729.jpg
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü de dahil Avrupa'daki NATO üslerine yeni termonükleer bombalar yerleştirmeye hazırlandığının iddia edildiği bir dönemde dün Washington tarafından yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ndeki nükleer silah kullanımıyla ilgili bölümü değerlendirdi.Gruşko, "İngiltere, Fransa ve en başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin nükleer stratejilerindeki evrimleri hem askeri hem de siyasi açıdan en dikkatli şekilde takip ediyoruz. Sevkiyatları, özellikle de bu tür silahların sevkiyatlarını takip ediyoruz. Moskova, bu konuda endişe verici hususlar olduğunu daha önce birçok kez dile getirdi" dedi.'Batılı ülkelerin stratejilerinde nükleer silah kullanımını öngören senaryolarda artış var'Batılı ülkelerin nükleer stratejilerinde kullanılan dilin çok muğlak olduğunu ve nükleer silah kullanımına izin veren senaryoların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini anlatan Gruşko, bu durumun Fransa'nın nükleer stratejisi için de geçerli olduğunun altını çizdi. Sözlerine, "Bizim askeri doktrinimiz ve nükleer silahların olası kullanımına ilişkin belgelerimiz çok kesindir, herhangi bir çifte yoruma izin vermiyor. Nükleer çatışma dışında nükleer silahların ancak ülkenin ulusal varlığına yönelik bir tehdit olması halinde kullanılabileceği doğrudan belirtilmiştir. Nokta" diye devam eden Gruşko, bunun tamamen net bir kriter olduğunu söyledi.'ABD ve NATO'nun planlarına karşı gereken önlemleri alacağız'Gruşko, Rusya'nın askeri planlamasında ABD'nin Avrupa'daki nükleer bombalarının modernizasyonunu dikkate alacağını ve NATO'nun askeri planlarındaki nükleer bileşenin güçlendirilmesi karşısında ulusal güvenliğini korumak için gereken önlemleri alacağını vurguladı.ABD ordusunun doktrinlerinde aynı anda iki büyük güce farklı bölgelerde konvansiyonel güçle mücadele öngörülse de bu yıl yayınlanan Nükleer Güç Durum Belgesi'nde ülkenin bu kabiliyetinin artık Avrupa ve Asya'da kurulu güvenlik mimarisinde konvansiyonel ve nükleer gücün entegrasyonuna bağlı olduğu vurgulandı. Belgede, nükleer, konvansiyonel güç ve füze savunma gücünün entegre edilerek, 'entegre caydırıcılık' konsepti ile ortaya çıkan tehditlere karşı konulacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221028/abdden-incirlik-ve-avrupaya-yeni-nukleer-silah-iddiasi-bunlar-kullanilirsa-nukleer-savas-baslar-1062809873.html
incirlik
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101328/08/1013280878_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_4b7f107e4bfc1c9721f58884bdf43585.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, nükleer savaş, nükleer, nükleer silah, incirlik, türkiye, incirlik üssü, incirlik hava üssü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, aleksandr gruşko
abd, nükleer savaş, nükleer, nükleer silah, incirlik, türkiye, incirlik üssü, incirlik hava üssü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, aleksandr gruşko
Gruşko: ABD'nin aksine Rusya'nın doktrini nükleer silah kullanımında çifte yoruma izin vermiyor
Abone ol
Moskova'nın başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin doktrin belgelerindeki evrimi takip ettiğini ve kullanılan dilin muğlak olmasından endişe duyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rus askeri doktrininin ise nükleer silah kullanımı konusunda herhangi bir çifte yoruma izin vermediğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü
de dahil Avrupa'daki NATO
üslerine yeni termonükleer
bombalar yerleştirmeye hazırlandığının iddia edildiği bir dönemde dün Washington
tarafından yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'
ndeki nükleer silah kullanımıyla ilgili bölümü değerlendirdi.
Gruşko, "İngiltere, Fransa ve en başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin nükleer stratejilerindeki evrimleri hem askeri hem de siyasi açıdan en dikkatli şekilde takip ediyoruz. Sevkiyatları, özellikle de bu tür silahların sevkiyatlarını takip ediyoruz. Moskova, bu konuda endişe verici hususlar olduğunu daha önce birçok kez dile getirdi" dedi.
'Batılı ülkelerin stratejilerinde nükleer silah kullanımını öngören senaryolarda artış var'
Batılı ülkelerin nükleer stratejilerinde kullanılan dilin çok muğlak olduğunu ve nükleer silah kullanımına izin veren senaryoların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini anlatan Gruşko, bu durumun Fransa'nın nükleer stratejisi için de geçerli olduğunun altını çizdi. Sözlerine, "Bizim askeri doktrinimiz ve nükleer silahların olası kullanımına ilişkin belgelerimiz çok kesindir, herhangi bir çifte yoruma izin vermiyor. Nükleer çatışma dışında nükleer silahların ancak ülkenin ulusal varlığına yönelik bir tehdit olması halinde kullanılabileceği doğrudan belirtilmiştir. Nokta" diye devam eden Gruşko, bunun tamamen net bir kriter olduğunu söyledi.
'ABD ve NATO'nun planlarına karşı gereken önlemleri alacağız'
Gruşko, Rusya'nın askeri planlamasında ABD'nin Avrupa'daki nükleer bombalarının modernizasyonunu dikkate alacağını ve NATO'nun askeri planlarındaki nükleer bileşenin güçlendirilmesi karşısında ulusal güvenliğini korumak için gereken önlemleri alacağını vurguladı.
ABD ordusunun doktrinlerinde aynı anda iki büyük güce farklı bölgelerde konvansiyonel güçle mücadele öngörülse de bu yıl yayınlanan Nükleer Güç Durum Belgesi'nde ülkenin bu kabiliyetinin artık Avrupa ve Asya'da kurulu güvenlik mimarisinde konvansiyonel ve nükleer gücün entegrasyonuna bağlı olduğu vurgulandı. Belgede, nükleer, konvansiyonel güç ve füze savunma gücünün entegre edilerek, 'entegre caydırıcılık' konsepti ile ortaya çıkan tehditlere karşı konulacağı kaydedildi.