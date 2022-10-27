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Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’
Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:57+0300
2022-10-27T19:57+0300
savunma
rusya
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni ulusal savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını söyledi.Austin, “ABD Ulusal Savunma Stratejisi, Rusya'yı akut bir tehdit olarak tanımlıyor. 'Akut' kelimesini dikkatli kullanıyoruz. Çin'den farklı olarak Rusya, uzun vadede ABD'ye sistematik olarak meydan okuyamaz. Ancak Rus saldırganlığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize doğrudan ve akut bir tehdit oluşturuyor” dedi.
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rusya, abd, pentagon
rusya, abd, pentagon

Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’

19:57 27.10.2022
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© REUTERS / Alexander Drago
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ABD Savunma Bakanı Austin, ABD savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni ulusal savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını söyledi.
Austin, “ABD Ulusal Savunma Stratejisi, Rusya'yı akut bir tehdit olarak tanımlıyor. 'Akut' kelimesini dikkatli kullanıyoruz. Çin'den farklı olarak Rusya, uzun vadede ABD'ye sistematik olarak meydan okuyamaz. Ancak Rus saldırganlığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize doğrudan ve akut bir tehdit oluşturuyor” dedi.
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