https://sputniknews.com.tr/20221027/pentagon-rusya-abd-icin-akut-tehdit-1062778024.html
Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’
Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:57+0300
2022-10-27T19:57+0300
2022-10-27T19:57+0300
savunma
rusya
abd
pentagon
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni ulusal savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını söyledi.Austin, “ABD Ulusal Savunma Stratejisi, Rusya'yı akut bir tehdit olarak tanımlıyor. 'Akut' kelimesini dikkatli kullanıyoruz. Çin'den farklı olarak Rusya, uzun vadede ABD'ye sistematik olarak meydan okuyamaz. Ancak Rus saldırganlığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize doğrudan ve akut bir tehdit oluşturuyor” dedi.
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rusya, abd, pentagon
Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’
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ABD Savunma Bakanı Austin, ABD savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni ulusal savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını söyledi.
Austin, “ABD Ulusal Savunma Stratejisi, Rusya'yı akut bir tehdit olarak tanımlıyor. 'Akut' kelimesini dikkatli kullanıyoruz. Çin'den farklı olarak Rusya, uzun vadede ABD'ye sistematik olarak meydan okuyamaz. Ancak Rus saldırganlığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize doğrudan ve akut bir tehdit oluşturuyor” dedi.