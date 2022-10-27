https://sputniknews.com.tr/20221027/pentagon-rusya-abd-icin-akut-tehdit-1062778024.html

Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’

Pentagon: Rusya, ABD için ‘akut tehdit’

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını belirtti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T19:57+0300

2022-10-27T19:57+0300

2022-10-27T19:57+0300

savunma

rusya

abd

pentagon

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni ulusal savunma stratejisinin Rusya'yı ‘akut tehdit’ olarak tanımladığını söyledi.Austin, “ABD Ulusal Savunma Stratejisi, Rusya'yı akut bir tehdit olarak tanımlıyor. 'Akut' kelimesini dikkatli kullanıyoruz. Çin'den farklı olarak Rusya, uzun vadede ABD'ye sistematik olarak meydan okuyamaz. Ancak Rus saldırganlığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize doğrudan ve akut bir tehdit oluşturuyor” dedi.

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