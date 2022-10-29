https://sputniknews.com.tr/20221029/bakan-nebati-ikinci-togga-talip-oldu-yas-simdi-58-artik-bu-arabaya-binmenin-zamani-geldi-1062846449.html

Bakan Nebati ikinci Togg'a talip oldu: 'Yaş şimdi 58, artık bu arabaya binmenin zamanı geldi'

Bakan Nebati ikinci Togg'a talip oldu: 'Yaş şimdi 58, artık bu arabaya binmenin zamanı geldi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Sayın Varank'a buradan da çağrım var. Bu aracın temeline gelirken aynı talepte bulunmuştum. Bundan önceki konuşmalarda da ben... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T19:06+0300

2022-10-29T19:06+0300

2022-10-29T19:06+0300

togg

nureddin nebati

türkiye

mustafa varank

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Duyduğu heyecanı dile getiren Bakan Nebati, "Yani özellikle benim heyecanım daha fazla. Bir çocuğun güzel bir şeye kavuşması, bir gencin üniversiteyi kazanması, üniversiteden mezun olmuş bir doktorun hastanede işe başlamış olması gibi ya da bir evlilik heyecanı gibi bir heyecan yaşıyorum. Ve bu heyecan bizi daha iyi yerlere götürecek olan bir heyecanın da paylaşımı aslında" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin artık Devrim araçlarının durdurulduğu dönemdeki bir Türkiye olmadığına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221029/bakan-nebati-toggun-gorsellerini-paylasti--2-toggu-hangi-renk--vereceksiniz-sayin-varank-1062845185.html

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