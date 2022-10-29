https://sputniknews.com.tr/20221029/bakan-nebati-toggun-gorsellerini-paylasti--2-toggu-hangi-renk--vereceksiniz-sayin-varank-1062845185.html
Bakan Nebati TOGG'un görsellerini paylaştı: '2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank'
Bakan Nebati TOGG'un görsellerini paylaştı: '2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG'un görsellerini paylaşarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a "2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank?" sorusunu... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T17:17+0300
2022-10-29T17:17+0300
2022-10-29T17:18+0300
türkiye
nureddin nebati
togg
mustafa varank
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine 'Anadolu' 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilen yerli otomobil TOGG'un görsellerini paylaştı.Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci TOGG için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.
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nureddin nebati, togg, mustafa varank
Bakan Nebati TOGG'un görsellerini paylaştı: '2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank'
17:17 29.10.2022 (güncellendi: 17:18 29.10.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG'un görsellerini paylaşarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a "2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank?" sorusunu yöneltti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine 'Anadolu' 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilen yerli otomobil TOGG'un görsellerini paylaştı.
Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci TOGG için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.