Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221029/altili-masa-kasimda-parlamenter-sistem-yol-haritasini-aciklayacak-1062832051.html
Altılı Masa kasımda 'parlamenter sistem yol haritası'nı açıklayacak
Altılı Masa kasımda 'parlamenter sistem yol haritası'nı açıklayacak
Altı muhalefet partisi gelen başkanının 14 Kasım'daki buluşmasında "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasına ilişkin metin kamuoyuyla... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T02:17+0300
2022-10-29T02:25+0300
türkiye
6'lı masa
parlamenter
güçlendirilmiş parlamenter sistem
btp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
gültekin uysal
temel karamollaoğlu
ahmet davutoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2d3c485a795d34500844a5da38aa89d.jpg
Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.AA'nın haberine göre toplantıda, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasını çalışan komisyonun hazırlayacağı taslak metin liderlere sunulacak. Hazırlanan taslak metinle ilgili altı genel başkan tarafından alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak.Altılı masada ayrıca hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politika belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun, ortak taahhütleri içeren çalışması karara bağlanacak. Belirlenen ortak politikalar konusunda 6 liderin ve olası ortak cumhurbaşkanı adayının "söylem birliği" içinde hareket etmesine yönelik müzakere de toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak.Seçim güvenliği çalışması sunulacakSeçim güvenliğine ilişkin çalışmaların liderlere sunulacağı toplantıda, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebi değerlendirilecek.Toplantıda, Türkiye'nin siyasi gündemi ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomideki sorunlar da konuşulacak.
https://sputniknews.com.tr/20221027/fuat-oktay-61lik-masa-kandilin-sozculugunu-yapani-baris-guvercini-ilan-etti-1062784599.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dc03d553a3de2bd4902c04563c38817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
6'lı masa, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem, btp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, gültekin uysal, temel karamollaoğlu, ahmet davutoğlu, ali babacan, bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, millet ittifakı
6'lı masa, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem, btp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, gültekin uysal, temel karamollaoğlu, ahmet davutoğlu, ali babacan, bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, millet ittifakı

Altılı Masa kasımda 'parlamenter sistem yol haritası'nı açıklayacak

02:17 29.10.2022 (güncellendi: 02:25 29.10.2022)
© AAAltılı Masa
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Altı muhalefet partisi gelen başkanının 14 Kasım'daki buluşmasında "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasına ilişkin metin kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıda ayrıca, BTP'nin Millet İttifakı'na katılma talebi değerlendirilecek.
Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
AA'nın haberine göre toplantıda, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasını çalışan komisyonun hazırlayacağı taslak metin liderlere sunulacak. Hazırlanan taslak metinle ilgili altı genel başkan tarafından alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak.
Altılı masada ayrıca hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politika belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun, ortak taahhütleri içeren çalışması karara bağlanacak. Belirlenen ortak politikalar konusunda 6 liderin ve olası ortak cumhurbaşkanı adayının "söylem birliği" içinde hareket etmesine yönelik müzakere de toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak.

Seçim güvenliği çalışması sunulacak

Seçim güvenliğine ilişkin çalışmaların liderlere sunulacağı toplantıda, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebi değerlendirilecek.
Toplantıda, Türkiye'nin siyasi gündemi ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomideki sorunlar da konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
POLİTİKA
Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti
27 Ekim, 22:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала