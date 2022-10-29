https://sputniknews.com.tr/20221029/altili-masa-kasimda-parlamenter-sistem-yol-haritasini-aciklayacak-1062832051.html

Altılı Masa kasımda 'parlamenter sistem yol haritası'nı açıklayacak

Altılı Masa kasımda 'parlamenter sistem yol haritası'nı açıklayacak

Altı muhalefet partisi gelen başkanının 14 Kasım'daki buluşmasında "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasına ilişkin metin kamuoyuyla... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T02:17+0300

2022-10-29T02:17+0300

2022-10-29T02:25+0300

türkiye

6'lı masa

parlamenter

güçlendirilmiş parlamenter sistem

btp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

gültekin uysal

temel karamollaoğlu

ahmet davutoğlu

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Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.AA'nın haberine göre toplantıda, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasını çalışan komisyonun hazırlayacağı taslak metin liderlere sunulacak. Hazırlanan taslak metinle ilgili altı genel başkan tarafından alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak.Altılı masada ayrıca hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politika belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun, ortak taahhütleri içeren çalışması karara bağlanacak. Belirlenen ortak politikalar konusunda 6 liderin ve olası ortak cumhurbaşkanı adayının "söylem birliği" içinde hareket etmesine yönelik müzakere de toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak.Seçim güvenliği çalışması sunulacakSeçim güvenliğine ilişkin çalışmaların liderlere sunulacağı toplantıda, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebi değerlendirilecek.Toplantıda, Türkiye'nin siyasi gündemi ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomideki sorunlar da konuşulacak.

https://sputniknews.com.tr/20221027/fuat-oktay-61lik-masa-kandilin-sozculugunu-yapani-baris-guvercini-ilan-etti-1062784599.html

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6'lı masa, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem, btp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, gültekin uysal, temel karamollaoğlu, ahmet davutoğlu, ali babacan, bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, millet ittifakı