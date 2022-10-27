https://sputniknews.com.tr/20221027/fuat-oktay-61lik-masa-kandilin-sozculugunu-yapani-baris-guvercini-ilan-etti-1062784599.html

Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti

Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz Kandil'in... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T22:49+0300

2022-10-27T22:49+0300

2022-10-27T22:52+0300

fuat oktay

politika

6'lı masa

terör

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nu tarafından düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri’nde konuştu."81 ilimiz 85 milyon vatandaşımız için, aşkla, şevkle, azimle gece gündüz çalışıyoruz" diyen Oktay şunları ifade etti:'Bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim'Oktay, bundan sonrası için de tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklarımıza aktardığımız gelenek ve göreneklerimiz gibi pek çok açıdan katkı mümkündür. Kadınlarımız kültürel aktarımın mutfağı, gençlerimiz yarınların teminatıdır. Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim. Şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürümüzü canlı tutmaya vesile olması sebebiyle özellikle önemsemekteyiz. Tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi’ne, ailecek Yozgat'ımızın havasını solumaya davet ediyorum" dedi.

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fuat oktay, 6'lı masa, terör