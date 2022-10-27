https://sputniknews.com.tr/20221027/fuat-oktay-61lik-masa-kandilin-sozculugunu-yapani-baris-guvercini-ilan-etti-1062784599.html
Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti
Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz Kandil'in... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T22:49+0300
2022-10-27T22:49+0300
2022-10-27T22:52+0300
fuat oktay
politika
6'lı masa
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061249279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_111beabdbdefe312542bc933e7ae9d38.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nu tarafından düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri’nde konuştu."81 ilimiz 85 milyon vatandaşımız için, aşkla, şevkle, azimle gece gündüz çalışıyoruz" diyen Oktay şunları ifade etti:'Bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim'Oktay, bundan sonrası için de tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklarımıza aktardığımız gelenek ve göreneklerimiz gibi pek çok açıdan katkı mümkündür. Kadınlarımız kültürel aktarımın mutfağı, gençlerimiz yarınların teminatıdır. Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim. Şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürümüzü canlı tutmaya vesile olması sebebiyle özellikle önemsemekteyiz. Tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi’ne, ailecek Yozgat'ımızın havasını solumaya davet ediyorum" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061249279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_423dbb5690ed60cf41997a156a8836b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay, 6'lı masa, terör
fuat oktay, 6'lı masa, terör
Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil'in sözcülüğünü yapanı barış güvercini ilan etti
22:49 27.10.2022 (güncellendi: 22:52 27.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nu tarafından düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri’nde konuştu.
"81 ilimiz 85 milyon vatandaşımız için, aşkla, şevkle, azimle gece gündüz çalışıyoruz" diyen Oktay şunları ifade etti:
"20 yıldır Yozgat’tan Manisa’ya, Ardahan'dan Samsun'a ülkemizde güçlü bir altyapı dönüşümü ve kalkınma sağlanmıştır. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kıyısında, bu altyapının üzerine inşa edeceğimiz geleceği şekillendiriyoruz. Bunu yaparken sorunların, aksaklıkların bilincinde; çözüm önerilerimizi de hesaba katarak yapıyoruz. Biz yüz yıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken birileri hala terörden terör destekçilerinden medet umuyor. Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6+1'lik masayı duyuyorsunuz Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler. Terör propagandası meşrulaştırılamaz. Bu tutum; şehit analarına, Diyarbakır annelerine, gazilerimize; terörden 40 yıl çekmiş milletimize ihanettir. Terörle nasıl amansız şekilde mücadele ediyorsak, terör yandaşlığının üzerini örtenlerle de mücadele edeceğiz. Bugüne kadar milletimizin başını nasıl dik tuttuysak, nasıl birliği, beraberliği, kardeşliği perçinlediysek, Kangren olmuş sorunları çözüp, nasıl istihdamı, ihracatı, yatırımı, üretimi büyüttüysek; bundan sonra da ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz."
'Bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim'
Oktay, bundan sonrası için de tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklarımıza aktardığımız gelenek ve göreneklerimiz gibi pek çok açıdan katkı mümkündür. Kadınlarımız kültürel aktarımın mutfağı, gençlerimiz yarınların teminatıdır. Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim. Şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürümüzü canlı tutmaya vesile olması sebebiyle özellikle önemsemekteyiz. Tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi’ne, ailecek Yozgat'ımızın havasını solumaya davet ediyorum" dedi.