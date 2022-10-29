https://sputniknews.com.tr/20221029/abdde-benzin-fiyatlari-artinca-petrol-ihracati-yasaklansin-tasarisi-1062831017.html
ABD'de 'benzin fiyatları artınca petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı
ABD'de 'benzin fiyatları artınca petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, ülkede benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3.78) başına 3.12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T01:03+0300
2022-10-29T01:03+0300
2022-10-29T01:05+0300
dünya
ro khanna
abd
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ABD'de benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3.78) başına 3.12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sunuldu.Ülkede uzun süredir benzin fiyatlarının artmasından dolayı petrol şirketlerini sert bir şekilde eleştirerek öne çıkan Demokrat Khanna, Temsilciler Meclisi'ne bir tasarı sundu.Tasarıda, ülkede benzin fiyatlarının ortalama galon başına 3.12 doların üzerine çıkması durumunda petrol ihracatının yasaklanması öngörülüyor.Khanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük petrol şirketleri bu hafta tiksindirici kar oranlarını açıklarken, Amerikalı aileler pompadan gaz almak için mücadele veriyor. Bu şirketlerin, biz ülkede artan petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, petrol ihraç ederek kar etmelerine izin verilmemeli. Sunduğum bu tasarı, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması durumunda petrol ihracatını yasaklayacak" ifadesini kullandı.
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ro khanna, abd
ABD'de 'benzin fiyatları artınca petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı
01:03 29.10.2022 (güncellendi: 01:05 29.10.2022) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, ülkede benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3.78) başına 3.12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sundu.
ABD'de benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3.78) başına 3.12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sunuldu.
Ülkede uzun süredir benzin fiyatlarının artmasından dolayı petrol şirketlerini sert bir şekilde eleştirerek öne çıkan Demokrat Khanna, Temsilciler Meclisi'ne bir tasarı sundu.
Tasarıda, ülkede benzin fiyatlarının ortalama galon başına 3.12 doların üzerine çıkması durumunda petrol ihracatının yasaklanması öngörülüyor.
Khanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük petrol şirketleri bu hafta tiksindirici kar oranlarını açıklarken, Amerikalı aileler pompadan gaz almak için mücadele veriyor. Bu şirketlerin, biz ülkede artan petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, petrol ihraç ederek kar etmelerine izin verilmemeli. Sunduğum bu tasarı, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması durumunda petrol ihracatını yasaklayacak" ifadesini kullandı.