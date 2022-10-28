https://sputniknews.com.tr/20221028/yasli-seyyar-saticiya-vuran-zabita-gorevinden-uzaklastirildi-1062808615.html
Yaşlı seyyar satıcıya vuran zabıta görevinden uzaklaştırıldı
Yaşlı seyyar satıcıya vuran zabıta görevinden uzaklaştırıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda sebze satan yaşlı seyyar satıcıyı döven zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T15:34+0300
2022-10-28T15:34+0300
2022-10-28T15:34+0300
türkiye
zabıta
dayak
şiddet
adana
seyhan
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Adana'da kaldırımda sebze satan bir kişi, Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı. Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir zabıta tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü. Görevinden uzaklaştırıldıSeyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti.Seyhan Belediyesi resmi Twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/istedikleri-ciftetelliyi-hemen-calmadi-diye-muzisyeni-olduresiye-dovduler-1062636815.html
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zabıta, dayak, şiddet, adana, seyhan
zabıta, dayak, şiddet, adana, seyhan
Yaşlı seyyar satıcıya vuran zabıta görevinden uzaklaştırıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda sebze satan yaşlı seyyar satıcıyı döven zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Adana'da kaldırımda sebze satan bir kişi, Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı. Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir zabıta tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü.
Görevinden uzaklaştırıldı
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti.
Seyhan Belediyesi resmi Twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı.
Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.