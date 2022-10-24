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https://sputniknews.com.tr/20221024/istedikleri-ciftetelliyi-hemen-calmadi-diye-muzisyeni-olduresiye-dovduler-1062636815.html
İstedikleri çiftetelliyi 'hemen çalmadı' diye müzisyeni öldüresiye dövdüler
İstedikleri çiftetelliyi 'hemen çalmadı' diye müzisyeni öldüresiye dövdüler
Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Bursalı müzisyen... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T09:56+0300
2022-10-24T09:57+0300
türkiye
müzisyen
sanatçı
darp
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Bursa'da bir eğlence mekanında 10 kişi, istekte bulundukları parçayı 2. kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen öldüresiye dövdüler.Olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi. Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.Molaya çıkmasını bekledilerSaldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer’in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü. Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer’i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer, ”Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Bende bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu.Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html
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müzisyen, sanatçı, darp
müzisyen, sanatçı, darp

İstedikleri çiftetelliyi 'hemen çalmadı' diye müzisyeni öldüresiye dövdüler

09:56 24.10.2022 (güncellendi: 09:57 24.10.2022)
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRKAnkara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Bursalı müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, "bir süre sonra çalacağım" demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye dövdü.
Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Bursalı müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, bir süre sonra çalacağım demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye dövdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK
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Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Bursalı müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen alkollü şahıslar, "bir süre sonra çalacağım" demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye dövdü.
Bursa'da bir eğlence mekanında 10 kişi, istekte bulundukları parçayı 2. kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen öldüresiye dövdüler.
Olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi. Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.

Molaya çıkmasını beklediler

Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer’in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü. Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer’i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.
Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer, ”Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Bende bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu.
Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı
4 Ekim, 22:04
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