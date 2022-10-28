https://sputniknews.com.tr/20221028/unlu-sunucu-erkan-yolac-yogun-bakimda-1062806793.html

Ünlü sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda

Ünlü sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda

Yaklaşık 3 aydır bağırsak enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören sunucu Erkan Yolaç'ın son 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü sunucunun sağlık durumu... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:40+0300

2022-10-28T14:40+0300

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yaşam

erkan yolaç

sunucu

televizyon

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'Evet-Hayır' programının sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu, zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.Hastane sürecinde koronavirüse de yakalanan ünlü sunucuda, daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki ünlü ismin eşi Asuman Tuğberk Yolaç, eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Yolaç, "Erkan'da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki. Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey gelecek yine gülen yüzüyle. Evet-Hayır yapar belki…" diye konuştu.Erkan Yolaç kimdir?Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirnelidir. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

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