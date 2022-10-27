Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

© AAKıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
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© AA
Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
© DHAZincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orhan Gencebay, Ali Kırca, Selim Soydan, Fatih Altaylı, Erol Evgin, Demet Akbağ ve çok sayıda ünlü katıldı.
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© DHA
Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orhan Gencebay, Ali Kırca, Selim Soydan, Fatih Altaylı, Erol Evgin, Demet Akbağ ve çok sayıda ünlü katıldı.
© DHATörene katılanlardan gazeteci Ali Kırca, "Hepimizin hayatına dokundu. X,y,z kuşağı derler, hep hangi kuşağı yakalarız diye konuşulur. O alfabenin 29 harfine ve 29 kuşağa dokunabilen biriydi. 97 yaşına kadar uzun değil doğru yaşadı. Biz onunla çok şey paylaştık" dedi.
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© DHA
Törene katılanlardan gazeteci Ali Kırca, "Hepimizin hayatına dokundu. X,y,z kuşağı derler, hep hangi kuşağı yakalarız diye konuşulur. O alfabenin 29 harfine ve 29 kuşağa dokunabilen biriydi. 97 yaşına kadar uzun değil doğru yaşadı. Biz onunla çok şey paylaştık" dedi.
© DHAGazeteci Fatih Altaylı ise "Ben programda duyduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Ölüm kaçınılmaz herkesin başına gelecek. Ama böyle bir insanın yeri kolay kolay dolmuyor. Yeni Halit ağabeyler gençlerden gelmiyor. Buna çok üzülüyorum. Bu mirası sahiplenecek kime kalmadı" ifadelerini kullandı.
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© DHA
Gazeteci Fatih Altaylı ise "Ben programda duyduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Ölüm kaçınılmaz herkesin başına gelecek. Ama böyle bir insanın yeri kolay kolay dolmuyor. Yeni Halit ağabeyler gençlerden gelmiyor. Buna çok üzülüyorum. Bu mirası sahiplenecek kime kalmadı" ifadelerini kullandı.
© DHAErol Evgin de "Halit ağabeyimiz sanat, spor ve Türk halkının kalbinde bir ulu çınardı. Seni ilk ben sundum derdi bana. Çok başka bir yeri vardı. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. 'Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti" dedi.
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© DHA
Erol Evgin de "Halit ağabeyimiz sanat, spor ve Türk halkının kalbinde bir ulu çınardı. Seni ilk ben sundum derdi bana. Çok başka bir yeri vardı. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. 'Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti" dedi.
© DHASanatçı Orhan Gencebay ise "Her yere yetişebilen bir insanımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi çok büyük hizmetler verdi. Bir zamanlar çok görüşürdük çok fazla anımız var" dedi.
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© DHA
Sanatçı Orhan Gencebay ise "Her yere yetişebilen bir insanımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi çok büyük hizmetler verdi. Bir zamanlar çok görüşürdük çok fazla anımız var" dedi.