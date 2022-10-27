Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

© DHA Erol Evgin de "Halit ağabeyimiz sanat, spor ve Türk halkının kalbinde bir ulu çınardı. Seni ilk ben sundum derdi bana. Çok başka bir yeri vardı. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. 'Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti" dedi.