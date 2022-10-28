https://sputniknews.com.tr/20221028/umudun-yolu-kagni-kamyonu-yendi-turkiyenin-istiklal-yolu-beyaz-perdeye-tasindi-1062822335.html

‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’: Türkiye’nin ‘İstiklal Yolu’ beyaz perdeye taşındı

‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’: Türkiye’nin ‘İstiklal Yolu’ beyaz perdeye taşındı

Yazar Alp Armutlu’nun, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mühimmat taşıyan kadınların kullandığı ‘İstiklal Yolu’nu anlatan ‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T18:29+0300

2022-10-28T18:29+0300

2022-10-28T18:29+0300

yaşam

alp armutlu

kültür & sanat

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edebiyat

tarih

atatürk kültür merkezi

atatürk kültür merkezi (akm)

umudun yolu kağnı kamyonu yendi

aliye aslan

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Çekimleri tamamlanan araştırmacı yazar Alp Armutlu’nun ilk kitabı ‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’ belgesel olarak beyaz ekrana aktarıldı. İstanbul’dan İnebolu’ya, İnebolu’dan, Kastamonu, Çankırı ve Ankara’ya uzanan ‘İstiklal Yolu’ üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş umudunu aktarmak amacıyla çekilen belgeselin yönetmenliğini ise Nazım Doğan ve Sinan Çevik yaptı. 344 kilometreli İstiklal Yolu’nun hikayesi ilk kez 28 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu.Ön gösterim öncesi konuşan yazar Armutlu “Bunların hiçbirini ben tek başına yapmadım, ekipteki arkadaşlarımızda birlikte düşündük, yaptık. Kastamonu’da, Küre’de, İnebolu’da, Seydiler’de, Ilgaz’da, Çankırı’da, Kıyısın’da, Kalecik’te, Ankara’da bizi bağrına basan insanlar vardı. Pencerelerinden sepetle çay, yemek ikram ettiler. Bir diş hekimi kendi muayenehanesinde bize sunum yaptı, bize sponsor olan insanların dedelerinin hikayesini anlattı. En önemlisi Şerife Bacı’yı anlattı, kültürünün ne olduğunu anlattı. Kıyısın’da başka bir insan Ümmühan Hatun’u anlattı. Bir başkanı Eksik Emine’yi anlattı, Çankırı’da Nazım Hikmet’i anlattılar. Bambaşka bir insan, kaptan olarak İstanbul Kadıköy’de Kurtuluş Savaşı’nın işaret fişeğinin nasıl atıldığını anlattı. Biz bu belgeseli elbirliği ile yaptık” dedi. Armutlu “Atatürk’ün kadınlara teşekkürü; İstiklal Madalyası üzerine farklı bir şifre ile yerleştirmesi ve madalyaları her kahraman vatan evladının yakasına iliştirmesi gibi ben de belgeselimi nice savaşta cephede olan kadınlarımıza ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Genel Başkanı ve İçdaş Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aslan ise “Anadolu’yu tek yürek altında toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadele ile cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu film aslında Kastamonu insanımızın ve tüm milletimizin ülke uğruna gösterdiği vatan aşkı ve cesaretinin bir ürünüdür. Bugün bu topraklarda yaşıyorsak geçmiş zamanda yaşadığımız sıkıntıları görmeden cumhuriyetimizi sürdüremeyiz. Türkiye’de maalesef son zamanlarda cumhuriyetimizi sürdürmek konusunda zorluklar yaşıyoruz ama cumhuriyetimiz olmadan yapamıyoruz. Türkiye’nin varoluşunun yegane sebebi cumhuriyet” ifadelerini kullandı.Belgeselin ön gösterimine belgeselde canlandırma yapan Aliye Aslan ve Nurten Kil, belgeselin tarih başdanışmanı Mustafa Fakazlı, dış ilişkiler koordinatörü Eyüp Kömeçoğlu, İnce Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Bedri İnce, Transbos Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, Tamay Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akson katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/universitelerde-rus-edebiyati-ve-ceviri-haftasi-basladi-yazar-ve-tercumanlardan-ceviri-atolyeleri-1062181914.html

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