https://sputniknews.com.tr/20220905/umudun-yolu-kagni-kamyonu-yendi-belgesel-oluyor-ataturkun-izinden-gidenler-olarak-borcumuzdu-1060822551.html

‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’ belgesel oluyor: ‘Atatürk’ün izinden gidenler olarak borcumuzdu’

‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’ belgesel oluyor: ‘Atatürk’ün izinden gidenler olarak borcumuzdu’

Hedefi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 ile 1922 yılları arasında halkına aktardığı umudu konu almak olan ‘Umudun Yolu Kağnı... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T15:52+0300

2022-09-05T15:52+0300

2022-09-05T15:53+0300

türkiye

alp armutlu

eyüp kömeçoğlu

umudun yolu kağnı kamyonu yendi

belgesel

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Araştırmacı yazar Alp Armutlu’nun ilk kitabı ‘Umudun Yolu Kağnı Kamyonu Yendi’ belgesel olarak ekrana aktarılıyor. Amacı, İstanbul’dan İnebolu’ya, İnebolu’dan, Kastamonu, Çankırı ve Ankara’ya uzanan ‘İstiklal Yolu’ üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 ile 1922 yılları arasında halkına aktardığı umudu konu almak olan belgeselin çekimleri tamamlandı. Yönetmenliğini Nazım Doğan ve Sinan Çevik’in yaptığı belgeselde Alp Armutlu birlikte çalıştığı 30 kadar yerel anlatıcı ve 7 kişilik danışma kurulu ‘Umudu İstiklal Madalyası’ ve ‘İstiklal Yolu’ üzerinden ekranlara taşıyacak.Anadolu kadınının ve yerel halkın 344 kilometre boyunca yazdığı kahramanlık destanı hakkında 2 yıllık bir araştırma çalışmasının ürünü olan belgesel, Alp Armutlu ve çekim ekibiyle birlikte 100 yıl sonra aynı yol üzerinde 344 kilometre boyunca kağnı kullanarak ‘Umut’ taşıyan, Kuvayı Milliye’nin kadınıyla ve erkeğiyle fedakarlık dolu icraatlarını sadece Türkiye ile değil dünyayla buluşturmayı hedefliyor. Belgesel, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ sözüyle tarihe geçen Sakarya Meydan Muharebesi’nin insani yönüne de vurgu yapıyor. Sponsorluğunu Trans Bosphor Denizcilik, Carmed Medikal, Tamay Denizcilik ve İnce Denizcilik’in üstlendiği belgeselin İstanbul lansmanının 26 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor.‘Çekim esnasında yoğun ilgiyle karşılandık, ekibimize inanılmaz yardımda bulunuldu’Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Armutlu “İnebolu’dan kağnı ile yola çıktığımız ilk gün üzerimize dolu yağdı. Bazen güneş açtı. Öküzlerimiz Kuyruk ve Aslan’ı yol boyunca beslemek çok güzel bir deneyimdi. Yerel halk bizi bağrına bastı. Köylerden geçerken, sepet içinde çay ve börek uzatanlardan tutun, kovanından bal getiren cefakar köylülerimizle Umudu konuşmak muhteşem bir deneyim oldu. Onların anlattıklarıyla bazen gözlerimiz yaşardı, biz anlatılanları bugüne aktarmak Atatürk izinden gençler olarak bütün ekibimizin borcuydu. Geçtiğimiz her ilçeden toprak aldık cephane sandığımızın içinde biriktirdik. Ankara Valiliği’nin izniyle sabahın 5 buçuğunda Birinci Meclis önünde çekim yaptık. Saat 6’da işine giden Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Kuyruk ve Aslan ile Meclis önünde yol alırken bazen heyecandan konuşamadım. Hayatımın en duygusal 30-40 dakikasını o anlarda yaşadım. Topladığımız toprağı Haymana’da Mangal Dağı’nda 63 şehidimizin yattığı şehitlikle buluşturduk. Dağın tamamında 1.000 şehidimiz var, ilk kez Aslan ve Kuyruğu bu alanda bağladık. Serbest bırakamadık. Aziz hatıraları için düzenli ve tertipli bir şekilde saygıyla dağa çıkıp indik. Gönüllülük esasına dayanan kalabalık bir ekiple tarihi birleştirdik. Anlatılanları gelecekle İstanbul’dan, Ankara’da gelenlerle birleştirdik. Nasıl bir coğrafyada çalıştığımızı gören tüm anlatıcılar çekim ekibimize inanılmaz yardımda bulundular. Aslında bu yardım arkasında o kahramanlara duyulan eşsiz saygıyı barındırıyor” dedi.‘Belgeseli nice savaşta cephede olan kadınlarımıza ithaf ediyorum’Armutlu ayrıca “Atatürk’ün kadınlara teşekkürü; İstiklal Madalyası üzerine farklı bir şifre ile yerleştirmesi ve madalyaları her kahraman vatan evladının yakasına iliştirmesi gibi ben de belgeselimi nice savaşta cephede olan kadınlarımıza ithaf ediyorum” diye konuştu.‘Motivasyonumuz vatanseverlik, biz o dönem gelen cephaneleri kağnı arabalarıyla, Şerife Bacılarla yürüttük’Sputnik’e konuşan belgeselin Dış ilişkiler Koordinatörü Eyüp Kömeçoğlu motivasyonlarının ‘vatanseverlik’ olduğuna dikkat çekerek “Biz o dönem gelen cephaneleri kağnı arabalarıyla, Şerife Bacılarla o yollarda yürüttük. Belgesel çekilirken bana aktarılan bir olay beni çok etkiledi. Yağmur yağınca çekimin ertelenmek istenmesi üzerine 92 yaşındaki bir Anadolu kadını ‘Çekimi durdurmayalım, devam edelim, o dönem yaşananlardan sonra bu yağmur hiçbir şey değil. O zaman kadınlar durmamış biz mi duracağız?’ demişler. Bu beni çok etkiledi” dedi.‘Mutlaka hem uluslararası hem ulusal açıdan bir yere varabileceğimizi düşünüyorum’Türkiye’de çeşitli dijital platformlar ve ana akım medya ile görüşmenin sürdüğünü aktaran Kömeçoğlu “Bu çalışmalardan sonra da mutlaka hem uluslararası hem ulusal açıdan bir yere varabileceğimizi düşünüyorum. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ile düşüncelerimizi paylaştık. O da sıcak baktı ve muhtemelen temaslara geçecektir. Çok emek verildi, bence çok muhteşem bir şey ortaya çıktı. İyi olacağını düşünüyorum, inşallah izleyenler de büyük keyif alır. Hedefimiz belgeselin 26 Ekim'de yayınlanması” ifadelerini kullandı.

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alp armutlu, eyüp kömeçoğlu, umudun yolu kağnı kamyonu yendi, belgesel