https://sputniknews.com.tr/20221028/tmsf-alfemo-mobilyayi-satisa-cikardi-1062794484.html

TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı

TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayım olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş’yi satmak için ihale açtı.Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa çıkarılan şirket için muhammen bedel 552 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar. Teminat, nakit, devlet tahvili, Hazine Bonosundan oluşabilecek. Tahvil ve bono halinde sunulan teminatlar, belirlenen teminatın cari değerinin yüzde 15 fazlası olacak.FETÖ/PDY kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220827/ticari-mevduatlar-da-tmsf-sigorta-kapsamina-alindi-1060453602.html

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