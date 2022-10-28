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TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayım olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş’yi satmak için ihale açtı.Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa çıkarılan şirket için muhammen bedel 552 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar. Teminat, nakit, devlet tahvili, Hazine Bonosundan oluşabilecek. Tahvil ve bono halinde sunulan teminatlar, belirlenen teminatın cari değerinin yüzde 15 fazlası olacak.FETÖ/PDY kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220827/ticari-mevduatlar-da-tmsf-sigorta-kapsamina-alindi-1060453602.html
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türkiye, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
türkiye, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

TMSF, Alfemo Mobilya’yı satışa çıkardı

10:13 28.10.2022
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayım olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş’yi satmak için ihale açtı.
Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa çıkarılan şirket için muhammen bedel 552 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar. Teminat, nakit, devlet tahvili, Hazine Bonosundan oluşabilecek. Tahvil ve bono halinde sunulan teminatlar, belirlenen teminatın cari değerinin yüzde 15 fazlası olacak.
FETÖ/PDY kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
TÜRKİYE
TMSF, ticari mevduatları sigorta kapsamına aldı
27 Ağustos, 00:23
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