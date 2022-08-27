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https://sputniknews.com.tr/20220827/ticari-mevduatlar-da-tmsf-sigorta-kapsamina-alindi-1060453602.html
Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
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Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı

00:23 27.08.2022 (güncellendi: 00:32 27.08.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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