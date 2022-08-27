https://sputniknews.com.tr/20220827/ticari-mevduatlar-da-tmsf-sigorta-kapsamina-alindi-1060453602.html
Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T00:23+0300
2022-08-27T00:23+0300
2022-08-27T00:32+0300
resmi gazete
türkiye
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Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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resmi gazete
Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı
00:23 27.08.2022 (güncellendi: 00:32 27.08.2022) Abone ol
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Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.