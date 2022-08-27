https://sputniknews.com.tr/20220827/ticari-mevduatlar-da-tmsf-sigorta-kapsamina-alindi-1060453602.html

Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı

Ticari mevduatlar da TMSF sigorta kapsamına alındı

Halen 200 bin lira olan limit kapsamında gerçek kişiler gibi şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da TMSF sigorta kapsamına alındı. Karar Resmi... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T00:23+0300

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resmi gazete

türkiye

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Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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