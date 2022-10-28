Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221028/super-ligde-transfer-dolandiriciligi-iddiasi-transfer-paralari-eski-baskanin-sirketine-aktarildi-1062802967.html
Süper Lig'de transfer dolandırıcılığı iddiası: 'Transfer paraları eski başkanın şirketine aktarıldı'
Süper Lig'de transfer dolandırıcılığı iddiası: 'Transfer paraları eski başkanın şirketine aktarıldı'
Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek’in dönemindeki evraklar ortaya çıktı. Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:49+0300
2022-10-28T13:49+0300
spor
türkiye
futbol
transfer
dolandırıcılık
yeni malatyaspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062802786_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a5d33ac6eb1c14ab9f05380c1c63c6e8.jpg
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 8 yıl boyunca başkanlığını sürdüren Adil Gevrek’le ilgili belgeler yayınlandı.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Gevrek dönemine ait bazı sözleşme ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeşilova, "Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye’yi 2 milyon 150 bin euroya Başakşehir’e satışını yapmıştı. Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20’lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" dedi.Adil Gevrek yönetiminin, Yousouf Ndayishimiye'nin satışı halinde kulübün kasasına girecek olan yüzde 20’lik payın 20 Ocak 2022 tarihinde 350 bin euro karşılığında Başakşehir Kulübü'ne devredildiğini açıklayan Yeşilova, “Bunun acaba kulübün mali açıdan zor durumda kaldığı için mi yapıldığı düşünürken fakat yine mali tabloları araştırdığımızda buradan gelen 350 bin euronun sadece 50 bin eurosu Bifouma’nın alacağı için çek karşılığında ödemesi yapılmış. Onun dışında 300 bin euro Provix ve Silver şirketlerine gönderilmiştir. Bu şirketler Adil Gevrek şahsına aittir” ifadelerini kullandı.'Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum'Yeni Malatyaspor’un hakkını savunmak için bütün araştırmaları titizlikle yaptıklarını aktaran Ramazan Yeşilova, Adil Gevrek’in gayet profesyonel şekilde attığı her adımı hukuksal sisteme dayatarak herhangi bir açık vermeden yaptığını paylaştı.Yeşilova, “Biz de hukuken ne yapılması gerekiyorsa bunun üzerine gideceğiz. Resmi olarak her şey kılıfına uydurulmuş fakat önemli olan şey şu; vicdan. Eğer varsa onları karakterli bir duruşa davet ediyorum. Sadece Adil Gevrek’i değil, Adil Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum” diye konuştu.'Soygun bununla da kalmıyor'Soygunun bununla da kalmadığını ifade eden Yeşilova, ”İstanbul’daki Yeni Malatyaspor Kulübümüzün ofisiyle ilgili yapılmış olan bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesi 2019 yılında yapılmış. Burada dikkat çeken nokta kira sözleşmesinin yapılmış olduğu mülk Adil Gevrek yönetiminde basın sözcülüğü görevini üstlenen Hakkı Çelikel’in eşine ait. Eğer burası Adil beyin kendi şirketi olsaydı 140 bin TL kira borcu için 835 bin TL yapılmış bir harcamayı oraya bırakır mıydı? Ayrıca bu mülkün tapusunun Hakkı Çelikel’in bir aile bireyine ait olduğunu görsem de bu ofisin Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olduğunu düşünüyorum. En iyi niyetimle o ofisin bu kulübün haklarıyla alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-saglik-yolsuzlugu-operasyonu-26-supheli-tutuklandi-1062663930.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062802786_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_274c27ca9c44f593e9bf404ab4ba6aee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, futbol, transfer, dolandırıcılık, yeni malatyaspor
türkiye, futbol, transfer, dolandırıcılık, yeni malatyaspor

Süper Lig'de transfer dolandırıcılığı iddiası: 'Transfer paraları eski başkanın şirketine aktarıldı'

13:49 28.10.2022
© DHAYeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek’in dönemindeki evraklar ortaya çıktı. Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin euro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı iddia edildi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 8 yıl boyunca başkanlığını sürdüren Adil Gevrek’le ilgili belgeler yayınlandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Gevrek dönemine ait bazı sözleşme ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeşilova, "Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye’yi 2 milyon 150 bin euroya Başakşehir’e satışını yapmıştı. Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20’lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" dedi.
Adil Gevrek yönetiminin, Yousouf Ndayishimiye'nin satışı halinde kulübün kasasına girecek olan yüzde 20’lik payın 20 Ocak 2022 tarihinde 350 bin euro karşılığında Başakşehir Kulübü'ne devredildiğini açıklayan Yeşilova, “Bunun acaba kulübün mali açıdan zor durumda kaldığı için mi yapıldığı düşünürken fakat yine mali tabloları araştırdığımızda buradan gelen 350 bin euronun sadece 50 bin eurosu Bifouma’nın alacağı için çek karşılığında ödemesi yapılmış. Onun dışında 300 bin euro Provix ve Silver şirketlerine gönderilmiştir. Bu şirketler Adil Gevrek şahsına aittir” ifadelerini kullandı.

'Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum'

Yeni Malatyaspor’un hakkını savunmak için bütün araştırmaları titizlikle yaptıklarını aktaran Ramazan Yeşilova, Adil Gevrek’in gayet profesyonel şekilde attığı her adımı hukuksal sisteme dayatarak herhangi bir açık vermeden yaptığını paylaştı.

Yeşilova, “Biz de hukuken ne yapılması gerekiyorsa bunun üzerine gideceğiz. Resmi olarak her şey kılıfına uydurulmuş fakat önemli olan şey şu; vicdan. Eğer varsa onları karakterli bir duruşa davet ediyorum. Sadece Adil Gevrek’i değil, Adil Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum” diye konuştu.

'Soygun bununla da kalmıyor'

Soygunun bununla da kalmadığını ifade eden Yeşilova, ”İstanbul’daki Yeni Malatyaspor Kulübümüzün ofisiyle ilgili yapılmış olan bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesi 2019 yılında yapılmış. Burada dikkat çeken nokta kira sözleşmesinin yapılmış olduğu mülk Adil Gevrek yönetiminde basın sözcülüğü görevini üstlenen Hakkı Çelikel’in eşine ait. Eğer burası Adil beyin kendi şirketi olsaydı 140 bin TL kira borcu için 835 bin TL yapılmış bir harcamayı oraya bırakır mıydı? Ayrıca bu mülkün tapusunun Hakkı Çelikel’in bir aile bireyine ait olduğunu görsem de bu ofisin Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olduğunu düşünüyorum. En iyi niyetimle o ofisin bu kulübün haklarıyla alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
24 Ekim, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала