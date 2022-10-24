https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-saglik-yolsuzlugu-operasyonu-26-supheli-tutuklandi-1062663930.html
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T22:45+0300
2022-10-24T22:45+0300
2022-10-24T22:45+0300
türkiye
sağlık
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
tutuklama
ilaç
tıbbi malzeme
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi. Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/nitelikli-dolandiricilik-sucundan-yargilanan-safiye-soyman-ve-faik-ozturke-beraat-1062458488.html
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sağlık, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tutuklama, ilaç, tıbbi malzeme
sağlık, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tutuklama, ilaç, tıbbi malzeme
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi.
Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı.
Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.