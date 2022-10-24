Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221024/istanbulda-saglik-yolsuzlugu-operasyonu-26-supheli-tutuklandi-1062663930.html
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T22:45+0300
2022-10-24T22:45+0300
türkiye
sağlık
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
tutuklama
ilaç
tıbbi malzeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062664022_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3b8d7b1823783bf2bf8cc0ce60023415.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi. Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/nitelikli-dolandiricilik-sucundan-yargilanan-safiye-soyman-ve-faik-ozturke-beraat-1062458488.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062664022_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_7472c9c55c3c8a71384328d4abd52087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tutuklama, ilaç, tıbbi malzeme
sağlık, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, tutuklama, ilaç, tıbbi malzeme

İstanbul'da 'sağlık yolsuzluğu' operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

22:45 24.10.2022
© DHAİstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi.
Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde eden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı.
Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Safiye Soyman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
YAŞAM
'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e beraat
18 Ekim, 19:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала