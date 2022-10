https://sputniknews.com.tr/20221018/nitelikli-dolandiricilik-sucundan-yargilanan-safiye-soyman-ve-faik-ozturke-beraat-1062458488.html

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e beraat

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e beraat

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanan Safiye Soyman ve hayat... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T19:03+0300

2022-10-18T19:03+0300

2022-10-18T19:08+0300

yaşam

safiye soyman

faik öztürk

nitelikli dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043714557_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_8e8a1d92c38c09388642801706f31c87.jpg

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, iddiaya göre 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Berrin Canbolat adına kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Cezası Mahkemesi’nce kabul edilmişti.İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.Savcı mütalaada beraat istemiştiEskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Berrin Canbolat katılmadı. Taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanıkların hileli davranışlarla katılanı aldatıp ürün aldıklarına dair kesin delil elde edilememesi, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat için ayrı ayrı beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, katılan vekiline mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4. duruşmasında taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı avukat beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanıklar Safiye Soyman, Mehmet Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu iddia edilen Berrin Canbolat hakkında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına hükmetti.‘İddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir’Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada bulunan Faik Öztürk’ün avukatı Aysun Arık, “Eskişehir’de yaşanan bu talihsiz dava, müvekkillerim açısından son derece yıpratıcı bir sürece sebep oldu. Ama yapılan yargılama sonunda kendilerine istinat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir. Adalete her zaman güvenmek gerekiyor. Tabii biz avukatların görevi bu yargılamalarda tabii ki biz bu savunmaları yapacağız. Çok şükür bu netice bizi çok mutlu etti. Beraat kararı verildi. Her açından, Safiye Hanım açısından ve diğer şirket yetkilisi açısından çok şükür olması gereken buydu zaten” diye konuştu.‘Daha önceden iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilmişti’Safiye Soyman’ın avukatı Ozan Gürhan, beraat kararını değerlendirdi:

https://sputniknews.com.tr/20220120/safiye-soyman-ve-faik-ozturke-dolandiricilik-suclamasi-1052932768.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

safiye soyman, faik öztürk, nitelikli dolandırıcılık