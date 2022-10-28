https://sputniknews.com.tr/20221028/sosyal-konuta-online-basvuru-sona-eriyor-1062801502.html

Sosyal konuta online başvuru bugün sona eriyor

Sosyal konuta online başvuru bugün sona eriyor

e-Devlet üzerinden alınan TOKİ başvuruları için bugün son gün. Başvurularını henüz online olarak yapmamış olan adaylar, bugün e-Devlet üzerinden başvurularını... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T13:24+0300

2022-10-28T13:24+0300

2022-10-28T13:25+0300

türkiye

sosyal konut

toki

çevre ve şehircilik bakanlığı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik başvurular sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar bugün e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. e-Devlet üzerinden online olarak alınan başvurular bugün sona ererken, vatandaşlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerine gidip 31 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.Kura çekimi ne zaman?Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.Başvuru ücreti iade edilecek mi?TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221024/sosyal-konut-projesinde-ilk-temeller-atiliyor-1062641960.html

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