Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221028/sosyal-konuta-online-basvuru-sona-eriyor-1062801502.html
Sosyal konuta online başvuru bugün sona eriyor
Sosyal konuta online başvuru bugün sona eriyor
e-Devlet üzerinden alınan TOKİ başvuruları için bugün son gün. Başvurularını henüz online olarak yapmamış olan adaylar, bugün e-Devlet üzerinden başvurularını... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T13:24+0300
2022-10-28T13:25+0300
türkiye
sosyal konut
toki
çevre ve şehircilik bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104084/83/1040848316_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_fb45836d041046eaa80d13d59802d7b4.jpg
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik başvurular sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar bugün e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. e-Devlet üzerinden online olarak alınan başvurular bugün sona ererken, vatandaşlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerine gidip 31 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.Kura çekimi ne zaman?Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.Başvuru ücreti iade edilecek mi?TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221024/sosyal-konut-projesinde-ilk-temeller-atiliyor-1062641960.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104084/83/1040848316_85:0:834:562_1920x0_80_0_0_240893f2b2ae66e667ff82e04f20054e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal konut, toki, çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut, toki, çevre ve şehircilik bakanlığı

Sosyal konuta online başvuru bugün sona eriyor

13:24 28.10.2022 (güncellendi: 13:25 28.10.2022)
© AAsosyal konut
sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AA
Abone olTelegram
e-Devlet üzerinden alınan TOKİ başvuruları için bugün son gün. Başvurularını henüz online olarak yapmamış olan adaylar, bugün e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik başvurular sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar bugün e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. e-Devlet üzerinden online olarak alınan başvurular bugün sona ererken, vatandaşlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerine gidip 31 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.
TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.

Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.

e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Başvuru ücreti iade edilecek mi?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.
Sosyal konut projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
TÜRKİYE
Sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
24 Ekim, 12:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала