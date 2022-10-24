https://sputniknews.com.tr/20221024/sosyal-konut-projesinde-ilk-temeller-atiliyor-1062641960.html
Sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri yarın törenle atılacak. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T12:17+0300
2022-10-24T12:17+0300
2022-10-24T12:17+0300
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sosyal konut
ev
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.Projeye 7 buçuk milyondan fazla başvuru oldu"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7,5 milyonu aşkın kişi başvurdu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde yarın büyük gün." mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-kurum-sosyal-konut-projesinde-25-ekimde-17-ilde-temelleri-atiyoruz-1062426246.html
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türkiye, sosyal konut, ev, iş yeri, ev sahibi
Sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
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Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri yarın törenle atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Projeye 7 buçuk milyondan fazla başvuru oldu
"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7,5 milyonu aşkın kişi başvurdu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde yarın büyük gün." mesajını paylaştı.