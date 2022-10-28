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Sivas'ta trafo patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sivas'ta trafo patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T17:16+0300
2022-10-28T17:16+0300
türkiye
sivas
trafo
patlama
iş güvenliği
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EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada bir trafoda patlama oldu.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Patlamada teknisyen E.G.B. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan işçiler M.K. ve R.T. ile elektrik mühendisi E.E. hastaneye kaldırıldı.Yaralı işçilerden M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi.Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/esenlerde-oto-sanayi-sitesinde-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062795257.html
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sivas, trafo, patlama, iş, iş güvenliği
sivas, trafo, patlama, iş, iş güvenliği

Sivas'ta trafo patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

17:16 28.10.2022
© İHA / NEVZAT YÜCELSivas'ta trafo patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sivas'ta trafo patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA / NEVZAT YÜCEL
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada bir trafoda patlama oldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada teknisyen E.G.B. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan işçiler M.K. ve R.T. ile elektrik mühendisi E.E. hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçilerden M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi.
Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
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İstanbul'da oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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