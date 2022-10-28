https://sputniknews.com.tr/20221028/esenlerde-oto-sanayi-sitesinde-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062795257.html
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T11:01+0300
2022-10-28T11:01+0300
2022-10-28T11:04+0300
türkiye
patlama
sanayi
istanbul
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İstanbul'da, İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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patlama, sanayi, istanbul
patlama, sanayi, istanbul
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
11:01 28.10.2022 (güncellendi: 11:04 28.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da, İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.