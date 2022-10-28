https://sputniknews.com.tr/20221028/esenlerde-oto-sanayi-sitesinde-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062795257.html

Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T11:01+0300

2022-10-28T11:01+0300

2022-10-28T11:04+0300

türkiye

patlama

sanayi

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062795329_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_f8393bddbc83e007e4a621e36c5f416c.jpg

İstanbul'da, İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patlama, sanayi, istanbul