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SON DAKİKA | Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20221028/esenlerde-oto-sanayi-sitesinde-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062795257.html
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
patlama
sanayi
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İstanbul'da, İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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patlama, sanayi, istanbul
patlama, sanayi, istanbul

Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

11:01 28.10.2022 (güncellendi: 11:04 28.10.2022)
© İHA / BATUHAN TOPRAK - VOLKAN KAYALAREsenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK - VOLKAN KAYALAR
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Esenler'de oto sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da, İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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