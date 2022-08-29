https://sputniknews.com.tr/20220829/buyukcekmecede-oto-tamircide-patlama-1060532526.html

Büyükçekmece'de oto tamircide patlama

Büyükçekmece'de oto tamircide patlama

Büyükçekmece'de bir oto tamircide patlama meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:01+0300

2022-08-29T18:01+0300

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patlama

türkiye

büyükçekmece

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İstanbul Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220811/tuzlada-3-iscinin-oldugu-boya-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-iddianame-hazirlandi-1059813695.html

türkiye

büyükçekmece

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patlama, büyükçekmece