https://sputniknews.com.tr/20220829/buyukcekmecede-oto-tamircide-patlama-1060532526.html
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama
Büyükçekmece'de bir oto tamircide patlama meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T18:01+0300
2022-08-29T18:01+0300
2022-08-29T18:06+0300
patlama
türkiye
büyükçekmece
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İstanbul Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220811/tuzlada-3-iscinin-oldugu-boya-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-iddianame-hazirlandi-1059813695.html
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patlama, büyükçekmece
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama
18:01 29.08.2022 (güncellendi: 18:06 29.08.2022) Abone ol
Büyükçekmece'de bir oto tamircide patlama meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İstanbul Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.