https://sputniknews.com.tr/20221028/simonyandan-elon-muska-belki-rt-ve-sputnik-hesaplari-uzerindeki-yasagi-kaldirirsin-1062797780.html

Simonyan'dan Elon Musk'a: Belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı kaldırırsın?

Simonyan'dan Elon Musk'a: Belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı kaldırırsın?

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'ı satın alan milyarder Elon Musk'a hitaben "Belki RT ve Sputnik hesapları... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T12:03+0300

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Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetimeni Margarita Simonyan, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulundu.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk'ı etiketleyen Simonyan, "Elon, hepiniz konuşma özgürlüğünüze kavuştuğunuza göre belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı ve bana yönelik karartmayı da kaldırırsınız?" sorusunu sordu.Twitter'ın merkezine elinde lavabo ile girmiştiMusk, 44 milyar dolarlık satın alma işleminin cuma günü tamamlanacağının bildirilmesinin ardından dün de Twitter'ın San Francisco’da bulunan ana merkezine elinde lavabo ile girmişti.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini' bildirmişti.Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/elon-musk-twitteri-resmen-satin-aldi--1062790830.html

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twitter , elon musk, sputnik, russia today (rt), margarita simonyan