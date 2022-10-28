https://sputniknews.com.tr/20221028/elon-musk-twitteri-resmen-satin-aldi--1062790830.html
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T03:40+0300
2022-10-28T03:40+0300
2022-10-28T04:03+0300
yaşam
elon musk
twitter
satın alma
sosyal medya
san fransisco
cnbc
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CNBC muhabiri David Faber'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın resmen yeni sahibi oldu. Muhabir, CEO Parag Agrawal ve CFO Ned Segal da dahil olmak üzere, eski Twitter yöneticilerinin San Francisco'daki genel merkezi 'geri dönmemek üzere' terk ettiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/elon-musk-twitteri-insanliga-yardim-icin-satin-aliyorum-1062770295.html
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elon musk, twitter , satın alma, sosyal medya, san fransisco, cnbc
elon musk, twitter , satın alma, sosyal medya, san fransisco, cnbc
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı
03:40 28.10.2022 (güncellendi: 04:03 28.10.2022) Abone ol
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı.
CNBC muhabiri David Faber'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın resmen yeni sahibi oldu.
Muhabir, CEO Parag Agrawal ve CFO Ned Segal da dahil olmak üzere, eski Twitter yöneticilerinin San Francisco'daki genel merkezi 'geri dönmemek üzere' terk ettiğini de sözlerine ekledi.