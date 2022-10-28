https://sputniknews.com.tr/20221028/elon-musk-twitteri-resmen-satin-aldi--1062790830.html

Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı

Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T03:40+0300

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yaşam

elon musk

twitter

satın alma

sosyal medya

san fransisco

cnbc

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CNBC muhabiri David Faber'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın resmen yeni sahibi oldu. Muhabir, CEO Parag Agrawal ve CFO Ned Segal da dahil olmak üzere, eski Twitter yöneticilerinin San Francisco'daki genel merkezi 'geri dönmemek üzere' terk ettiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221027/elon-musk-twitteri-insanliga-yardim-icin-satin-aliyorum-1062770295.html

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elon musk, twitter , satın alma, sosyal medya, san fransisco, cnbc