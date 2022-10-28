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https://sputniknews.com.tr/20221028/elon-musk-twitteri-resmen-satin-aldi--1062790830.html
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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twitter
satın alma
sosyal medya
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CNBC muhabiri David Faber'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın resmen yeni sahibi oldu. Muhabir, CEO Parag Agrawal ve CFO Ned Segal da dahil olmak üzere, eski Twitter yöneticilerinin San Francisco'daki genel merkezi 'geri dönmemek üzere' terk ettiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/elon-musk-twitteri-insanliga-yardim-icin-satin-aliyorum-1062770295.html
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elon musk, twitter , satın alma, sosyal medya, san fransisco, cnbc
elon musk, twitter , satın alma, sosyal medya, san fransisco, cnbc

Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı

03:40 28.10.2022 (güncellendi: 04:03 28.10.2022)
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı.
CNBC muhabiri David Faber'ın aktardığına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın resmen yeni sahibi oldu.
Muhabir, CEO Parag Agrawal ve CFO Ned Segal da dahil olmak üzere, eski Twitter yöneticilerinin San Francisco'daki genel merkezi 'geri dönmemek üzere' terk ettiğini de sözlerine ekledi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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Elon Musk: Twitter'ı insanlığa yardım için satın alıyorum
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