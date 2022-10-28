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https://sputniknews.com.tr/20221028/rusya-kuzey-kibristaki-ruslara-konsolosluk-hizmetleri-sunulmasi-icin-lefkosayla-gorusuyoruz-1062799293.html
Rusya: Kuzey Kıbrıs'taki Ruslara konsolosluk hizmetleri sunulması için Lefkoşa'yla görüşüyoruz
Rusya: Kuzey Kıbrıs'taki Ruslara konsolosluk hizmetleri sunulması için Lefkoşa'yla görüşüyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T12:48+0300
2022-10-28T12:48+0300
dünya
rusya
kuzey kıbrıs
konsolosluk
lefkoşa
görüşme
aleksandr gruşko
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Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının altını çizdi.'Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerinin başlatılacağı doğru değil'Öte yandan Gruşko, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Ekim ayı ortasına doğru İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini belirtmişti.20 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü. Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/izvestiya-rusya-kuzey-kibrisa-ucuslari-baslatmaya-hazirlaniyor-diplomatik-tanima-gundemde-degil--1062192574.html
rusya
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rusya, kuzey kıbrıs, konsolosluk, lefkoşa, görüşme, aleksandr gruşko
rusya, kuzey kıbrıs, konsolosluk, lefkoşa, görüşme, aleksandr gruşko

Rusya: Kuzey Kıbrıs'taki Ruslara konsolosluk hizmetleri sunulması için Lefkoşa'yla görüşüyoruz

12:48 28.10.2022
© Sputnik / Виталий АньковRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.
Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.
Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının altını çizdi.

'Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerinin başlatılacağı doğru değil'

Öte yandan Gruşko, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ekim ayı ortasına doğru İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini belirtmişti.

20 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü. Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurmuştu.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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İzvestiya: Rusya, Kuzey Kıbrıs'a uçuşları başlatmaya hazırlanıyor, diplomatik tanıma gündemde değil
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