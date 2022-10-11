https://sputniknews.com.tr/20221011/izvestiya-rusya-kuzey-kibrisa-ucuslari-baslatmaya-hazirlaniyor-diplomatik-tanima-gundemde-degil--1062192574.html

İzvestiya: Rusya, Kuzey Kıbrıs'a uçuşları başlatmaya hazırlanıyor, diplomatik tanıma gündemde değil

İzvestiya: Rusya, Kuzey Kıbrıs'a uçuşları başlatmaya hazırlanıyor, diplomatik tanıma gündemde değil

Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatmaya ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açmaya hazırlandığı, Kuzey Kıbrıs'ın diplomatik olarak tanınmasının... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T16:19+0300

2022-10-11T16:19+0300

2022-10-11T16:19+0300

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uçuş

izvestiya

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İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini ifade etti. Şu anda sadece bir Rus özel havayolu şirketinin Kuzey Kıbrıs'a sefer düzenlemeyi planladığını söyleyen kaynaklar, devlet havayolu şirketlerinin böyle bir girişimi olmadığını aktardı. Uçak seferlerinin başlatılmasının ve konsolosluk noktası açılmasının Kuzey Kıbrıs'ın diplomatik olarak tanınacağı anlamına gelmeyeceğini belirten kaynaklar, bazı Batılı ülkelerin Kuzey Kıbrıs'ta 'ofis' adı altında konsolosluk noktaları bulunduğuna dikkat çekti. İzvestiya'ya konuşan Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, bu adımların Ankara'da ancak memnuniyetle karşılanabileceğini söyledi. Yılmaz, "Bu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştıracak. Türkiye'de hiç kimsenin Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la ilgili kararına karşı çıkacağını sanmıyorum" dedi. 20 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü. Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221005/kuzey-kibristan-bmye-ya-tani-ya-cekil-1061977313.html

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