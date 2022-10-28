https://sputniknews.com.tr/20221028/nefret-soylemi-nedeniyle-elestirilen-kanye-bir-gunde-2-milyar-dolar-kaybettim-ama-hala-hayattayim-1062798440.html
Nefret söylemi nedeniyle eleştirilen Kanye: Bir günde 2 milyar dolar kaybettim ama hala hayattayım
Nefret söylemi nedeniyle eleştirilen Kanye: Bir günde 2 milyar dolar kaybettim ama hala hayattayım
Resmi adını 'Ye' olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, Yahudilere ve siyahlara yönelik nefret söylemi içeren ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağında. Pek... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T12:15+0300
2022-10-28T12:15+0300
2022-10-28T12:17+0300
yaşam
kanye west
anti semitizm
yahudi karşıtlığı
nefret söylemi
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Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren ifadeleriyle geniş bir tepki toplayan ABD'li rapçi Kanye West, kendisiyle yapılmış tüm iş anlaşmalarının feshedilmesi çağrısında bulunan Endeavor eğlence ve medya ajansı CEO'su Ari Emanuel'e hitaben bir mesaj paylaştı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda West, şu ifadeleri kullandı:West'in son haftalarda yaptığı Yahudi karşıtı yorumları ve Paris Moda Haftası'nda beyaz üstünlüğünü savunanlar tarafından yaygın olarak kullanılan 'Beyaz Yaşamlar Değerlidir' sloganının yazılı olduğu bir kıyafetle katılması üzerine çok sayıda ünlü marka, ABD'li rapçi ile yollarını ayırma kararı almış, bu nedenle de Kanye'nin milyarder statüsünü kaybettiği belirtilmişti.Kanye West ile yollarını ayırma kararı alan şirketler arasında Adidas, Balenciaga ve Gap gibi ünlü markalar yer alıyor. Yalnızca Adidas'ın iptal ettiği işbirliği anlaşmasının 250 milyon euro değerinde olduğu kaydediliyor. Geçtiğimiz hafta Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Emanuel, “West'in antisemitizmine hiçbir yerde tolerans gösterilmemelidir. Bu, risklerin yüksek olduğu ve değerlerimiz konusunda açık olmanın ve bunları yaşamanın çok önemli olduğu bir tarihi an" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/nefret-soylemi-iceren-sozleri-nedeniyle-tepki-ceken-kanye-westin-balmumu-heykeli-muzeden-kaldirildi-1062756886.html
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kanye west, anti semitizm, yahudi karşıtlığı, nefret söylemi
Nefret söylemi nedeniyle eleştirilen Kanye: Bir günde 2 milyar dolar kaybettim ama hala hayattayım
12:15 28.10.2022 (güncellendi: 12:17 28.10.2022) Abone ol
Resmi adını 'Ye' olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, Yahudilere ve siyahlara yönelik nefret söylemi içeren ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağında. Pek çok ünlü markanın işbirliğini sonlandırması sonucu bir günde 2 milyar dolar kaybettiğini belirten Kanye West, "Hala hayattayım" mesajı verdi.
Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren ifadeleriyle geniş bir tepki toplayan ABD'li rapçi Kanye West, kendisiyle yapılmış tüm iş anlaşmalarının feshedilmesi çağrısında bulunan Endeavor eğlence ve medya ajansı CEO'su Ari Emanuel'e hitaben bir mesaj paylaştı.
Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda West, şu ifadeleri kullandı:
"Ari Emanuel, 1 günde 2 milyar dolar kaybettim ve hala hayattayım. Bu, sevgi söylemi. Sizi hala seviyorum. Tanrı sizi hala seviyor. Beni ben yapan para değil, insanlar."
West'in son haftalarda yaptığı Yahudi karşıtı yorumları ve Paris Moda Haftası'nda beyaz üstünlüğünü savunanlar tarafından yaygın olarak kullanılan 'Beyaz Yaşamlar Değerlidir' sloganının yazılı olduğu bir kıyafetle katılması üzerine çok sayıda ünlü marka, ABD'li rapçi ile yollarını ayırma kararı almış, bu nedenle de Kanye'nin milyarder statüsünü kaybettiği belirtilmişti.
Kanye West ile yollarını ayırma kararı alan şirketler arasında Adidas, Balenciaga ve Gap gibi ünlü markalar yer alıyor. Yalnızca Adidas'ın iptal ettiği işbirliği anlaşmasının 250 milyon euro değerinde olduğu kaydediliyor.
Geçtiğimiz hafta Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Emanuel, “West'in antisemitizmine hiçbir yerde tolerans gösterilmemelidir. Bu, risklerin yüksek olduğu ve değerlerimiz konusunda açık olmanın ve bunları yaşamanın çok önemli olduğu bir tarihi an" demişti.