https://sputniknews.com.tr/20221028/nefret-soylemi-nedeniyle-elestirilen-kanye-bir-gunde-2-milyar-dolar-kaybettim-ama-hala-hayattayim-1062798440.html

Nefret söylemi nedeniyle eleştirilen Kanye: Bir günde 2 milyar dolar kaybettim ama hala hayattayım

Nefret söylemi nedeniyle eleştirilen Kanye: Bir günde 2 milyar dolar kaybettim ama hala hayattayım

Resmi adını 'Ye' olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, Yahudilere ve siyahlara yönelik nefret söylemi içeren ifadeleri nedeniyle tepkilerin odağında. Pek... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T12:15+0300

2022-10-28T12:15+0300

2022-10-28T12:17+0300

yaşam

kanye west

anti semitizm

yahudi karşıtlığı

nefret söylemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103957/58/1039575887_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_00e5882acb62df2457f8c5ebdcd10986.jpg

Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren ifadeleriyle geniş bir tepki toplayan ABD'li rapçi Kanye West, kendisiyle yapılmış tüm iş anlaşmalarının feshedilmesi çağrısında bulunan Endeavor eğlence ve medya ajansı CEO'su Ari Emanuel'e hitaben bir mesaj paylaştı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda West, şu ifadeleri kullandı:West'in son haftalarda yaptığı Yahudi karşıtı yorumları ve Paris Moda Haftası'nda beyaz üstünlüğünü savunanlar tarafından yaygın olarak kullanılan 'Beyaz Yaşamlar Değerlidir' sloganının yazılı olduğu bir kıyafetle katılması üzerine çok sayıda ünlü marka, ABD'li rapçi ile yollarını ayırma kararı almış, bu nedenle de Kanye'nin milyarder statüsünü kaybettiği belirtilmişti.Kanye West ile yollarını ayırma kararı alan şirketler arasında Adidas, Balenciaga ve Gap gibi ünlü markalar yer alıyor. Yalnızca Adidas'ın iptal ettiği işbirliği anlaşmasının 250 milyon euro değerinde olduğu kaydediliyor. Geçtiğimiz hafta Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Emanuel, “West'in antisemitizmine hiçbir yerde tolerans gösterilmemelidir. Bu, risklerin yüksek olduğu ve değerlerimiz konusunda açık olmanın ve bunları yaşamanın çok önemli olduğu bir tarihi an" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221027/nefret-soylemi-iceren-sozleri-nedeniyle-tepki-ceken-kanye-westin-balmumu-heykeli-muzeden-kaldirildi-1062756886.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanye west, anti semitizm, yahudi karşıtlığı, nefret söylemi