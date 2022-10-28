https://sputniknews.com.tr/20221028/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1062826365.html
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T22:32+0300
2022-10-28T22:32+0300
2022-10-28T22:34+0300
deprem
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afad
pütürge
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5.14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/balikesirde-42-buyuklugunde-deprem-1062722861.html
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deprem, afad, pütürge
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
22:32 28.10.2022 (güncellendi: 22:34 28.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5.14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.