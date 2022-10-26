https://sputniknews.com.tr/20221026/balikesirde-42-buyuklugunde-deprem-1062722861.html

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T13:46+0300

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türkiye

deprem

balıkesir

afad

bigadiç

artçı

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html

türkiye

balıkesir

bigadiç

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deprem, balıkesir, afad, bigadiç, artçı