https://sputniknews.com.tr/20221026/balikesirde-42-buyuklugunde-deprem-1062722861.html
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:46+0300
2022-10-26T13:46+0300
2022-10-26T14:02+0300
türkiye
deprem
balıkesir
afad
bigadiç
artçı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html
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deprem, balıkesir, afad, bigadiç, artçı
deprem, balıkesir, afad, bigadiç, artçı
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
13:46 26.10.2022 (güncellendi: 14:02 26.10.2022) Abone ol
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.