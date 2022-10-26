Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221026/balikesirde-42-buyuklugunde-deprem-1062722861.html
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:46+0300
2022-10-26T14:02+0300
türkiye
deprem
balıkesir
afad
bigadiç
artçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/vanin-baskale-ilcesi-yakinlarinda-deprem-meydana-geldi-1062681366.html
türkiye
balıkesir
bigadiç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, balıkesir, afad, bigadiç, artçı
deprem, balıkesir, afad, bigadiç, artçı

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

13:46 26.10.2022 (güncellendi: 14:02 26.10.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
TÜRKİYE
Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında deprem
Dün, 14:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала