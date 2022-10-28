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Küba'dan ABD'ye 'ablukayı kaldır' çağrısı
Küba'dan ABD'ye 'ablukayı kaldır' çağrısı
Küba Parlamentosu, ülke ekonomisi üzerinde ağır sonuçlara yol açan ambargonun kaldırılması için ABD'ye çağrıda bulundu. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T05:06+0300
2022-10-28T05:06+0300
dünya
abd
küba
ambargo
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Başkent Havana'da düzenlenen oturumda, parlamento, "Abluka olmadan daha iyi" sloganıyla ABD ambargolarının sona ermesini istedi.Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, açıklamasında, kendilerine açılan ekonomik savaşın gerçek nedenlerinin Küba sosyalist projesinin başarısını engellemek olduğunu belirtti.Cossio, "Yapacağımız hiçbir şey ablukayı ortadan kaldırmayacak, çünkü bize değil, ABD'nin iç siyasi gerçeklerine bağlıdır. Bize bağlı olan, onu kınamak ve ona karşı savaşmaktır" ifadesini kullandı.Oturuma, İspanya'dan Birleşik Sol (MEP), Bolivya Temsilciler Meclisi Başkanı Freddy Mamani, Kolombiyalı Senatör Gloria Florez, Meksika Kurumsal Devrimci Partisi (PRI) Senatörü Beatriz Paredes ve PRI milletvekili Ruben Moreria katıldı.Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kuzey Amerikalı yatırımcılarla bir araya gelerek, ülkesinin egemenlik koşullarına saygı çerçevesinde, ABD ile diyaloğa 'açık' olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/jose-marti-kuba-dostluk-derneginden-dayanisma-kampanyasi-saglik-malzemeleri-bugun-yola-cikti-1060690532.html
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abd, küba, ambargo, miguel diaz canel, çağrı
abd, küba, ambargo, miguel diaz canel, çağrı

Küba'dan ABD'ye 'ablukayı kaldır' çağrısı

05:06 28.10.2022
© AFP 2022 / Rodrigo AranguaKüba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / Rodrigo Arangua
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Küba Parlamentosu, ülke ekonomisi üzerinde ağır sonuçlara yol açan ambargonun kaldırılması için ABD'ye çağrıda bulundu.
Başkent Havana'da düzenlenen oturumda, parlamento, "Abluka olmadan daha iyi" sloganıyla ABD ambargolarının sona ermesini istedi.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, açıklamasında, kendilerine açılan ekonomik savaşın gerçek nedenlerinin Küba sosyalist projesinin başarısını engellemek olduğunu belirtti.
Cossio, "Yapacağımız hiçbir şey ablukayı ortadan kaldırmayacak, çünkü bize değil, ABD'nin iç siyasi gerçeklerine bağlıdır. Bize bağlı olan, onu kınamak ve ona karşı savaşmaktır" ifadesini kullandı.
Oturuma, İspanya'dan Birleşik Sol (MEP), Bolivya Temsilciler Meclisi Başkanı Freddy Mamani, Kolombiyalı Senatör Gloria Florez, Meksika Kurumsal Devrimci Partisi (PRI) Senatörü Beatriz Paredes ve PRI milletvekili Ruben Moreria katıldı.
Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kuzey Amerikalı yatırımcılarla bir araya gelerek, ülkesinin egemenlik koşullarına saygı çerçevesinde, ABD ile diyaloğa 'açık' olduğunu bildirdi.
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