https://sputniknews.com.tr/20220901/jose-marti-kuba-dostluk-derneginden-dayanisma-kampanyasi-saglik-malzemeleri-bugun-yola-cikti-1060690532.html

Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası: Sağlık malzemeleri bugün yola çıktı

Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası: Sağlık malzemeleri bugün yola çıktı

Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında sona eren dayanışma kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla alınan sağlık... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T19:59+0300

2022-09-01T19:59+0300

2022-09-01T19:59+0300

dünya

küba

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dayanışma

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Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında dayanışma kampanyası sona erdi ve toplanan paralarla satın alınan sağlık malzemeleri bugün yola çıktı.JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, konuya ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlattığımız 'Dayanışma Ablukadan Güçlüdür' başlıklı kampanyanın amacı, pandemi koşullarında daha da sıkılaştırılan ABD ablukası karşısında başta sağlık sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda malzeme yokluğu yaşayan Küba halkıyla dayanışmaktı. Bu doğrultuda kampanyamızı başlattık ve maske, eldiven, sonda gibi sağlık malzemeleri tedarik ettik. Elbette buradan yolladığımız malzemeler, Küba halkının ihtiyaçları karşısında çok mütevazı bir katkıya tekabül ediyor. Ancak kampanyamız, malzemelerin miktarının ötesinde anlam taşıyor" ifadelerini kullandı."Kampanyamız, Küba halkının abluka karşısında gösterdiği direnci, sosyalizme sahip çıkma konusunda gösterdiği kararlılığı, pandeminin en zor koşullarında dahi başka ülkelere dayanışma elini uzatma konusunda gösterdiği erdemi selamlamak ve desteklemek anlamına geliyor" diye konuşan Özkan, şöyle devam etti:

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küba, türkiye, dayanışma