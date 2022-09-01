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Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası: Sağlık malzemeleri bugün yola çıktı
Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası: Sağlık malzemeleri bugün yola çıktı
Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında sona eren dayanışma kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla alınan sağlık... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:59+0300
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dünya
küba
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dayanışma
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Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında dayanışma kampanyası sona erdi ve toplanan paralarla satın alınan sağlık malzemeleri bugün yola çıktı.JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, konuya ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlattığımız 'Dayanışma Ablukadan Güçlüdür' başlıklı kampanyanın amacı, pandemi koşullarında daha da sıkılaştırılan ABD ablukası karşısında başta sağlık sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda malzeme yokluğu yaşayan Küba halkıyla dayanışmaktı. Bu doğrultuda kampanyamızı başlattık ve maske, eldiven, sonda gibi sağlık malzemeleri tedarik ettik. Elbette buradan yolladığımız malzemeler, Küba halkının ihtiyaçları karşısında çok mütevazı bir katkıya tekabül ediyor. Ancak kampanyamız, malzemelerin miktarının ötesinde anlam taşıyor" ifadelerini kullandı."Kampanyamız, Küba halkının abluka karşısında gösterdiği direnci, sosyalizme sahip çıkma konusunda gösterdiği kararlılığı, pandeminin en zor koşullarında dahi başka ülkelere dayanışma elini uzatma konusunda gösterdiği erdemi selamlamak ve desteklemek anlamına geliyor" diye konuşan Özkan, şöyle devam etti:
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küba, türkiye, dayanışma
küba, türkiye, dayanışma

Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası: Sağlık malzemeleri bugün yola çıktı

19:59 01.09.2022
© Fotoğraf : Jose Marti Küba Dostluk DerneğiJose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası
Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden dayanışma kampanyası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Fotoğraf : Jose Marti Küba Dostluk Derneği
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Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında sona eren dayanışma kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla alınan sağlık malzemelerinin Küba'ya yola çıktığı belirtildi.
Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçen yılın kasım ayında dayanışma kampanyası sona erdi ve toplanan paralarla satın alınan sağlık malzemeleri bugün yola çıktı.
JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, konuya ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlattığımız 'Dayanışma Ablukadan Güçlüdür' başlıklı kampanyanın amacı, pandemi koşullarında daha da sıkılaştırılan ABD ablukası karşısında başta sağlık sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda malzeme yokluğu yaşayan Küba halkıyla dayanışmaktı. Bu doğrultuda kampanyamızı başlattık ve maske, eldiven, sonda gibi sağlık malzemeleri tedarik ettik. Elbette buradan yolladığımız malzemeler, Küba halkının ihtiyaçları karşısında çok mütevazı bir katkıya tekabül ediyor. Ancak kampanyamız, malzemelerin miktarının ötesinde anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.
"Kampanyamız, Küba halkının abluka karşısında gösterdiği direnci, sosyalizme sahip çıkma konusunda gösterdiği kararlılığı, pandeminin en zor koşullarında dahi başka ülkelere dayanışma elini uzatma konusunda gösterdiği erdemi selamlamak ve desteklemek anlamına geliyor" diye konuşan Özkan, şöyle devam etti:
"Bu kampanyaya binlerce kişinin yanında çeşitli belediyeler, demokratik kitle örgütleri, sanatçı ve aydınlar destek verdi. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu binlerce kişinin içinde okul harçlığını bağışlayan öğrenciler, günlük yevmiyesini paylaşan işçiler yer alıyor. Çünkü Küba halkı sosyalizme olan bağlılığı, anti emperyalizmi ve uluslararası dayanışmasıyla tüm Türkiye halkının gönlünde çok sevgi dolu, çok saygın bir yere sahip. Bu kampanya bunu bir kez daha gösterdi. Kampanyamızın iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz."
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