https://sputniknews.com.tr/20221028/japonyada-sirketler-dijital-cuzdanlara-maas-odeyebilecek-1062792000.html

Japonya'da şirketler dijital cüzdanlara maaş ödeyebilecek

Japonya'da şirketler dijital cüzdanlara maaş ödeyebilecek

Japon hükümeti, nakit dışı ödemeleri teşvik amacıyla şirketlere, maaşları dijital cüzdan vasıtasıyla ödemelerine izin verecek. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T06:30+0300

2022-10-28T06:30+0300

2022-10-28T06:30+0300

ekonomi

japonya

maaş

dijital

dijital para

cüzdan

şirket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103116/25/1031162511_0:24:2796:1597_1920x0_80_0_0_821154c29946fb25d51324eaedb38e47.jpg

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) ekonominin canlandırılması projesi kapsamında Japon şirketlere dijital ödemenin yolunu açıyor.Hükümetin, nakit dışı ödemeleri teşvik etmeyi hedeflediği projeye göre, şirketlere, maaşları dijital cüzdan vasıtasıyla ödemelerine izin verilecek.Uygulama, azami 1 milyon yen (6 bin 800 dolar) limite sahip ve çevrim içi kullanıma açık Rakuten Pay, PayPay gibi dijital cüzdanlarda kullanılabilecek.Üst limitin, çevrim içi uygulama kullanıcılarının siber saldırılara karşı yeterince korunamayabileceği endişesiyle bu seviyede tutulduğu kaydedildi.Dijital cüzdanlar vasıtasıyla maaşlarına kavuşan şirket çalışanları, bakiyelerini, doğrudan alışveriş ya da havale işlemlerini çevrim içi yapabilecek.Cüzdanların kullanımını sağlayacak taslak yönetmeliği onaylayan MHLW, revize aşaması sonrası nihai yönetmeliği gelecek yıl ayında yürürlüğe koyacak.Bakanlık, uygulama operatörlerini denetleme sürecinin tamamlanması ve dijital ödeme yapacak şirketlerin, çalışanlardan onay alması gerektiğini de duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221021/japonyada-enflasyon-8-yilin-zirvesinde-1062556345.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, maaş, dijital, dijital para, cüzdan, şirket